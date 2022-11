Un homme de 19 ans se trouve dans un état critique après s’être fait rouler dessus par une camionnette alors qu’il était étendu sur la chaussée à Montréal tôt mardi matin.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Selon les premières informations, le véhicule style camionnette circulait sur la rue Sainte-Émilie et aurait tourné sur la rue Saint-Augustin vers le nord et par la suite, la camionnette aurait circulé sur la victime qui était étendue au milieu de la rue », a indiqué l’agente Caroline Chèvrefils, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La victime a été transportée en centre hospitalier. L’automobiliste, un homme de 53 ans, n’a pas été blessé.

Les policiers ont été appelés sur les lieux vers 4 h 45, où ils ont trouvé le jeune homme inconscient et gravement blessé sur la chaussée.

Un périmètre a été érigé et la rue Saint-Augustin a été fermée entre les rues Notre-Dame et Saint-Ambroise, comme la rue Sainte-Émilie entre les rues Turgeon et Maria, dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Une enquête est en cours afin d’éclaircir les circonstances de la collision.