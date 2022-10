Un haut dirigeant de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) est dans l’embarras. Surpris avec une escorte, le vice-président Charles Hopson aurait entravé le travail de policiers de la Sûreté du Québec la semaine dernière. Il fait maintenant l’objet d’une enquête disciplinaire et criminelle.

Louis-Samuel Perron La Presse

« Le vice-président aux finances à l’APPQ est actuellement relevé de ses fonctions en lien avec un évènement survenu il y a quelques jours. Les faits allégués en lien avec cet évènement n’ont aucun lien avec le travail qu’il effectuait au sein de l’Association », a réagi lundi Dominic Ricard, président de l’APPQ, dans un bref communiqué. L’Association représente les quelque 5000 policiers de la SQ.

Le lieutenant Benoit Richard, porte-parole de la SQ, a également confirmé à La Presse que Charles Hopson avait été « relevé de ses fonctions avec plein solde ». Le corps policier provincial refuse toutefois d’en dire plus sur les circonstances de la suspension du leader syndical et policier d’expérience.

Charles Hopson aurait été pris la main dans le sac avec une escorte la semaine dernière à Saint-Hyacinthe, selon des sources policières. Il aurait alors nui au travail des agents de la SQ qui tentait d’identifier la femme. Les circonstances de l’intervention policière demeurent nébuleuses.

Des enquêtes en cours

Des enquêtes criminelles et disciplinaires sont en cours pour faire la lumière sur cette affaire, a-t-on appris. Précisons que Charles Hopson ne fait face à aucune accusation à ce stade. Il est vice-président aux finances de l’APPQ depuis novembre 2020.

C’est un nouveau coup dur pour l’APPQ ce mois-ci. Le président Dominic Ricard a en effet annoncé sa démission il y a dix jours, alors que les négociations sur le renouvellement du contrat de travail des policiers font du surplace. Il demeure en poste jusqu’au début du mois de décembre.

« Après plus d’un an de négociations, force est d’admettre que le Conseil du trésor a une méconnaissance de la profession policière et qu’il n’a aucune reconnaissance de l’implication et du travail d’un corps de police de niveau 6 », avait alors écrit Dominic Ricard sur Facebook.

Pendant les élections syndicales en 2020, Charles Hopson et le président sortant Dominic Richard avaient fait campagne côte à côte en ratissant les postes de police du Québec pendant des semaines.