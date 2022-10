(Dunham) Un piéton de 40 ans a perdu la vie après avoir été heurté par une automobile sur le chemin Bullard, à Dunham, en Estrie, dans la nuit de vendredi à samedi.

La Presse Canadienne

L’évènement s’est produit vers 1 h du matin dans la municipalité de la MRC de Brome-Missisquoi, précise la porte-parole de la Sûreté du Québec, la sergente Nancy Fournier.

L’homme a été transporté dans un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Aucun détail sur l’automobiliste n’a été communiqué.

Un policier spécialisé en enquête collision s’est présenté sur les lieux pour déterminer les causes et les circonstances de l’évènement. Aucun élément ne laisse croire qu’il s’agirait d’un acte criminel pour le moment, indique Mme Fournier.