Les recherches ont repris samedi matin pour retrouver un bébé de 1 mois disparu dans une voiture qui s’est retrouvée submergée dans la rivière des Mille Îles à Laval, vendredi.

Delphine Belzile La Presse

Une mère dans la trentaine et sa fillette de 4 ans ont été repêchées vendredi soir, mais le bambin n’avait toujours pas été secouru par le Service de police de Laval (SPL). Les recherches ont dû être suspendues en raison de la noirceur.

Les plongeurs de la Sûreté du Québec se sont joints aux efforts samedi en matinée pour poursuivre la recherche du poupon. Des hélicoptères font également le survol de la rivière et des bateaux du Service de sécurité incendie de Laval devraient être déployés sous peu.

Les policiers demandent également à la population riveraine garder l’œil ouvert sur leur berge « comme le corps peut avoir parcouru plusieurs kilomètres », souligne Erika Landry, porte-parole du SPL.

Les policiers ont reçu un appel vendredi vers 17 h signalant un véhicule « partiellement submergé » dans la rivière des Mille Îles, près de l’intersection de la rue Les Érables et du chemin Saint-Antoine, a indiqué Erika Landry.

La mère et ses deux enfants ont plongé dans la rivière des Mille Îles à bord d’un véhicule. Les circonstances de l’évènement restent toujours inconnues. La dame n’était pas dans l’état d’être interrogé samedi matin par les enquêteurs, mais les autorités ont confirmé que sa fillette demeure « hors danger ».

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le lieu de l’incident, près de la rivière des Mille Îles à Laval

« C’est d’une tristesse »

Selon des témoins, la voiture aurait plongé directement dans la rivière, à la sortie du stationnement du complexe LL Laval sur le Lac, raconte Normand Langlois, résidant du complexe. Une fillette de 4 ans aurait été secourue par une personne sur place, alors que la mère était toujours coincée sous la voiture.

Nancy Désaulniers se promenait sur le bord de la rivière quand elle a remarqué les premiers répondants sur les lieux de l’incident, tandis qu’un homme venait tout juste de sortir une fillette de la rivière. « Elle criait beaucoup. Elle pleurait et elle a dit que sa mère était dans l’eau avec un bébé », affirme la résidante de Laval, en entrevue téléphonique. Le périmètre de sécurité n’était pas encore établi à ce moment, et la dame a aperçu l’enfant dans les bras d’un ambulancier, « dans une couverture et les cheveux mouillés ».

Quand Normand Langlois a entendu les sirènes des policiers en fin de journée, il est immédiatement sorti. « C’est d’une tristesse », déplore-t-il.

La mère était « très maganée » quand les policiers l’ont sortie de l’eau, souligne l’homme. « Ils ont été entre 5 à 10 minutes à la réanimer sans arrêt », ajoute-t-il. Nancy Désaulniers abonde dans le même sens. « Ils ont travaillé fort, les ambulanciers, pour pouvoir la réanimer », affirme-t-elle.

L’investigation est menée par les enquêteurs des crimes contre la personne.