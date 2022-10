(Ottawa) La chargée de cours Verushka Lieutenant-Duval, suspendue après avoir prononcé le « mot qui commence par N » en classe, était « coupable » aux yeux de l’Université d’Ottawa avant même d’avoir été entendue.

Léa Carrier La Presse

C’est du moins ce qu’a témoigné avoir ressenti Mme Lieutenant-Duval lors de sa première rencontre avec le doyen de la Faculté des arts, Kevin Kee, quatre jours après sa suspension.

La chargée de cours poursuivait son témoignage, vendredi, lors d’une troisième séance d’arbitrage contre son ex-employeur, à Ottawa.

Au cœur du litige : Mme Lieutenant-Duval reproche à l’Université d’Ottawa de l’avoir suspendue temporairement, sans l’avoir d’abord consulté.

Le 6 octobre 2020, Mme Lieutenant-Duval rencontrait pour la première fois M. Kee, qui l’avait relevé de ses fonctions quatre jours plus tôt, parce qu’elle avait prononcé le « mot qui commence par N » dans le cadre de son cours Art and gender.

« J’avais préparé un discours où je m’excusais et j’expliquais ce qui s’était passé », a raconté la chargée de cours devant l’arbitre Michelle Flaherty.

Mais son interlocuteur était « complètement fermé » à sa version des faits, selon Mme Lieutenant-Duval.

« Je me souviens de regarder le doyen et d’être comme devant quelqu’un qui entend ce que je dis, mais que ça sort par l’autre oreille », a-t-elle témoigné. « J’étais coupable et je le voyais, je le sentais. »

Plongée dans le noir

À la demande de l’administration, Verushka Lieutenant-Duval a suivi deux formations (l’une sur le respect et l’autre sur le racisme) en vue de sa réintégration en classe.

Malgré cela, la chargée de cours a témoigné avoir été plongée dans le noir pendant plusieurs jours. « Je trouvais ça difficile d’avoir l’heure juste. On parlait de mon retour en classe, mais je ne savais pas quand », a-t-elle relaté.

Elle a aussi tenté d’ouvrir un dialogue sur l’usage de mots sensibles en classe avec l’administration, qui ne s’y est pas montré réceptive.

La veille d’une rencontre avec la conseillère à la diversité et à l’inclusion Steffany Bennett, Verushka Lieutenant-Duval a raconté lui avoir transmis deux vidéos. La première était « d’un professeur noir de Harvard » et la seconde de Dany Laferrière, « qui affirment qu’on doit pouvoir mentionner tous les mots, même une personne blanche ».

« Quand je suis arrivée à la rencontre, je lui demande si elle a visionné les vidéos. Elle me répond que non. Je comprends que je suis devant quelqu’un qui est complètement fermé encore une fois et qui n’est pas là pour avoir une conversation sérieuse », a laissé tomber Mme Lieutenant-Duval.

La chargée de cours a finalement repris l’enseignement de ses deux cours dix jours après qu’on lui ait initialement retiré.

« Un tissu de mensonges »

Dans les mois suivants, le recteur de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont, a signé une série de déclarations publiques sur la controverse relevant de la « fiction » et d’un « tissu de mensonges », a déploré Mme Lieutenant-Duval.

La chargée de cours a déposé deux griefs contre l’Université d’Ottawa, qui aura défendu sa gestion de la crise jusqu’au bout.

La prochaine audience se tiendra le 1er décembre.