La saga judiciaire des cerfs du parc Michel-Chartrand, à Longueuil, se poursuivra devant les tribunaux. La Cour d’appel du Québec a accepté mardi la demande d’appel de la SPCA de Montréal et de l’avocate Anne-France Goldwater. Une audience est prévue le 25 novembre prochain.

Éric-Pierre Champagne La Presse

Le 4 octobre dernier, la Cour supérieure avait refusé la demande de sursis déposée par Me Goldwater et la SPCA de Montréal afin de suspendre une opération de chasse contrôlée à l’arbalète destinée à réduire le cheptel du parc Michel-Chartrand.

Les demandeurs ont par la suite déposé une demande de permission d’appel de cette décision devant la Cour d’appel du Québec, le 19 octobre dernier. Le juge Stephen Hamilton s’est rendu à leurs arguments : la cause pourra donc être entendue par le tribunal le 25 novembre prochain. Le juge a notamment indiqué « que la situation est exceptionnelle et que le meilleur intérêt de la justice requiert que la permission d’appeler soit accordée ».

Rappelons que la Ville de Longueuil a obtenu un permis du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour une opération de chasse contrôlée à l’arbalète au parc Michel-Chartrand. Celui-ci compte 108 cerfs, selon le dernier bilan du MFFP. Or, le parc d’une superficie de moins de 2 km2 peut supporter tout au plus une quinzaine de bêtes.

La Ville de Longueuil dit avoir étudié toutes les options : une table de concertation a d’ailleurs recommandé en premier lieu l’euthanasie des animaux, jugeant le déplacement trop risqué pour le bien-être animal.