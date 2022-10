La Sûreté du Québec recherche Olivier Benoit, 21 ans, qui a été vu pour la dernière fois vendredi vers 16 h à Saint-Donat, dans Lanaudière.

Alice Girard-Bossé La Presse

Au moment de sa disparition, il se trouvait dans le secteur du Lac Croche à Saint-Donat, près du chemin Saint-Guillaume et du chemin du Domaine Boisé. Il se déplacerait à pied avec un chien de race carlin.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. « Le jeune homme pourrait être désorienté et confus », a indiqué la Sûreté du Québec par voie de communiqué.

Olivier Benoit mesure 5 pieds 4 pouces et pèse 125 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns. Vendredi, il portait un pantalon en jeans, un chandail à manches courtes bleu, des bottes de pluie noires et un coupe-vent gris pâle.

Toute personne qui l’apercevrait est priée de communiquer avec le 911. Toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.