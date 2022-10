Le président de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), Dominic Ricard, a démissionné de ses fonctions, vendredi. En réaction à cette annonce, des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de partout en province ont manifesté, gyrophares et sirènes à l’appui, leur solidarité envers le président démissionnaire de leur syndicat.

WILLIAM SAVARD Le Quotidien

Les négociations pour le renouvellement du contrat de travail, qui a expiré en mars dernier, semblent avoir joué un rôle dans la démission de Dominic Ricard. « Après plus d’un an de négociations, force est d’admettre que le Conseil du trésor a une méconnaissance de la profession policière et qu’il n’a aucune reconnaissance de l’implication et du travail d’un corps de police de niveau 6 », écrit M. Ricard dans une publication Facebook annonçant son départ des fonctions qu’il occupait depuis novembre 2020, laquelle a rapidement suscité une centaine de commentaires de ses consœurs et confrères.