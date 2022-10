La famille de la fillette de Granby qui est morte à la suite de mauvais traitements et de négligence en avril 2019 déposera une poursuite civile lundi. Elle demandera plus de 3 millions de dollars au Centre de services scolaire Val-des-Cerfs, au CIUSSS de l’Estrie, et à certains intervenants à titre personnel pour « une série de négligences ».

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Il y a une poursuite qui sera déposée [lundi] », confirme l’avocate de la famille, Me Valérie Assouline. L’information a d’abord été rapportée par TVA Nouvelles dimanche soir.

L’avocate spécialisée en droit de la famille et en droit de la jeunesse qui représente la mère et les grands-parents de la fillette avait déjà signalé leur intention de poursuivre en 2019, mais « il nous manquait beaucoup d’informations » à ce moment-là, indique Me Assouline.

« On attendait vraiment qu’il y ait l’enquête du coroner […] l’information est arrivée au compte-gouttes, il y a eu l’enquête de la [Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse], ça a été long », détaille-t-elle, ajoutant qu’elle attendait également l’issue des procès criminels.

Le père de la fillette a plaidé coupable à une accusation de séquestration, et a écopé de quatre ans de prison. La belle-mère a été condamnée à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans après avoir été reconnue coupable de meurtre au deuxième degré et de séquestration. Elle a cependant porté ce verdict en appel en janvier.

Une vague de tristesse et d’indignation a traversé tout le Québec lorsque la mort de la fillette de 7 ans a été annoncée en avril 2019. Elle avait été trouvée ligotée et dans un état critique dans une résidence de Granby alors que son cas était connu par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis des années.

Selon Me Assouline, « une série de négligences » des acteurs visés par la poursuite ont donné le résultat qu’on connaît. C’est « une série d’inactions et d’actions » qui ont mené à la mort de cette enfant.