René Kègle ne sera pas admissible à une libération conditionnelle avant 20 ans pour les meurtres de Jean-Christophe Gilbert, Steve Lamy et Ophélie Martin-Cyr, commis entre le 2 et le 10 octobre 2018.

NANCY MASSICOTTE Le Nouvelliste

Kègle était en attente de connaître la période d’admissibilité à une libération conditionnelle à laquelle il sera contraint pour les prochaines années au pénitencier. La suggestion commune formulée par les procureurs de la Couronne, Me Benoît Larouche et Me Martine Tessier, et l’avocate de la défense, Me Annie-Sophie Bédard a finalement été entérinée ce vendredi par le juge Raymond W. Pronovost entre autres parce qu’elle est raisonnable dans pareilles circonstances, mais aussi parce qu’elle a été approuvée par les familles des victimes au terme d’un long et difficile processus judiciaire ayant duré quatre ans.