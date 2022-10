La défense se ravise et recommande deux ans de prison pour le persécuteur d’Amanda Todd

(New Westminster) L’un des avocats de l’homme reconnu coupable d’avoir leurré et exploité sexuellement une adolescente de la Colombie-Britannique, Amanda Todd, qui s’était suicidée par la suite, a recommandé jeudi au tribunal une peine de deux ans de prison, plutôt que les six ans d’abord suggérés la veille.