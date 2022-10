Keven Deblois a été arrêté pour le féminicide présumé d’une mère de 36 ans, qu’il aurait commis en liberté illégale, selon des sources de La Presse.

Keven Deblois a été arrêté jeudi pour le meurtre de Karine Bélanger, mère de 36 ans, avec qui il nouait une relation amoureuse quelques semaines avant sa mort. La victime a été retrouvée morte dans une camionnette incendiée sur le rang Saint-Pierre à Saint-Bernard le 25 septembre.

La libération conditionnelle de Keven Deblois avait été révoquée au printemps dernier avant d’être rétablie à peine deux mois plus tard. C’est au cours de cette seconde libération conditionnelle, alors que l’homme était en liberté illégale, qu’il aurait tué la mère de famille de Québec, a appris La Presse.

En février 2021, Deblois a été condamné à 42 mois d’emprisonnement pour avoir poignardé un individu à la suite d’une relation sexuelle avec une prostituée, qui aurait également été l’amie de cœur de l’homme.

Lorsque Keven Deblois a reçu sa peine, il s’est retrouvé sous la juridiction de la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC), et non de celle de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), en raison de la période passée en détention préventive qui se calcule en temps et demi.

Deblois a bénéficié d’une première libération conditionnelle en septembre 2021, selon nos sources. Il s’est retrouvé dans une maison de transition le 25 mars dernier. Moins d’un mois plus tard, sa libération a été suspendue après qu'il s'est retrouvé en liberté illégale.

Le 12 mai, Deblois a témoigné devant une commissaire des libérations conditionnelles, et cette dernière a révoqué sa libération conditionnelle. Deblois récupère sa libération conditionnelle le 11 juillet quand la CQLC apprend que la maison de transition qui ne voulait pas l’accueillir était maintenant prête à le recevoir.

Deblois a quitté sa maison de transition le 24 septembre pour se rendre chez sa conjointe, vraisemblablement Karine Bélanger, d’après nos renseignements. Ses agents de libération ont pu communiquer avec lui toute la journée jusqu’à 20 h. Par la suite, plus rien.

Il s’est donc à nouveau retrouvé en liberté illégale, le jour même de la découverte du corps de Karine Bélanger, le 25 septembre. La libération conditionnelle de Deblois a été suspendue le lendemain et il a été réincarcéré immédiatement.

Accusé de meurtre au second degré

Jeudi, Keven Deblois a été arrêté par les enquêteurs de l’équipe des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec au Centre de détention de Québec.

L’homme fait maintenant face à des chefs d’accusation de meurtre au second degré, d’outrage à un cadavre, de vol de véhicule, de recel et de vol. Selon la SQ, il devrait comparaître au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce ce vendredi.

Le 25 septembre dernier, le corps de la victime a été retrouvé dans un Dodge Ram incendié près d’un champ de maïs en Beauce. Le véhicule aurait été volé quelques heures auparavant, à Sainte-Marie, en Beauce, a rapporté Le Soleil.

