Donaldtelo Vilme, qui a poignardé un homme la semaine dernière dans Ville-Marie, est accusé de tentative de meurtre et de harcèlement criminel.

Delphine Belzile La Presse

Donaldtelo Vilme, 20 ans, a été arrêté jeudi par le Service de Police de Montréal (SPVM), après avoir poignardé un homme dans l’arrondissement de Ville-Marie à Montréal, le 6 octobre dernier. Avec la collaboration « étroite » de la Section de l’identification judiciaire et l’escouade canine, les enquêteurs de la Section des enquêtes criminelles ont procédé à l’arrestation, indique le SPVM, dans un communiqué.

L’homme est maintenant accusé de tentative de meurtre et de harcèlement criminel envers Dominic Létourneau et Jessica Vottero.

Rappel des faits

Le 6 octobre, vers 19 h, les autorités ont reçu un appel concernant une personne blessée par arme blanche à l’angle des rues Beaudry et Sainte-Catherine Est, dans Ville-Marie. Dominic Létourneau, 24 ans, marchait avec son amie, Jessica Vottero, quand Donaldtelo Vilme et deux de ses compagnons les ont interpellés. Selon les policiers, le conflit a dégénéré et l’homme de 24 ans a été poignardé à l’abdomen dans la rue. Il a immédiatement été transféré dans un centre hospitalier où il a survécu à ses blessures.

Les autorités demandent à la population de communiquer avec le 911 ou au poste de son quartier pour partager toutes autres informations pertinentes à ce sujet. Le SPVM rappelle qu’il est possible de communiquer de manière anonyme avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via leur site web.