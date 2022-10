Plus de vingt ans après les faits, la Sûreté du Québec (SQ) a procédé mercredi à l’arrestation d’un homme en lien avec le meurtre de Guylaine Potvin, une jeune étudiante retrouvée sans vie dans son logement de Jonquière le 28 avril 2000.

Vincent Larin La Presse

Marc-André Grenon, 47 ans, comparaîtra aujourd’hui dans les districts de Saguenay et de Québec.

Ce dernier fera face à des chefs d’accusation de meurtre, de tentative de meurtre et d’agression sexuelle.

Rappelons que le matin du 28 avril 2000, Guylaine Potvin, une étudiante au Cégep de Jonquière, avait été retrouvée sans vie dans son logement de la rue Panet. Elle cohabitait avec deux copines, aussi étudiantes, qui étaient absentes la nuit des évènements.

Le corps policier précise que son enquête démontre certaines similarités avec un autre dossier survenu à Sainte-Foy en juillet 2000, où une autre étudiante vivant seule avait été agressée dans son logement. Cette dernière, laissée pour morte, avait survécu à l’agression.

PHOTO ROCKET LAVOIE, ARCHIVES LE QUOTIDIEN Guylaine Potvin avait été retrouvée sans vie dans son logement de la rue Panet, à Jonquière.

« C’est grâce au travail minutieux et de longue haleine des enquêteurs de la division des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale, et les méthodes innovantes utilisées de nos jours en biologie judiciaire que le suspect a pu être identifié et arrêté », indique la SQ.

Dans une entrevue accordée plus tôt cette année au Quotidien, la mère de Guylaine Potvin confiait à quel point le mois d’avril était particulièrement douloureux pour les proches de la jeune femme.

« C’était son anniversaire de naissance le 3 et sa mort le 28. C’est un mois qui est très dur, au complet », soulignait Jeannine Caouette.

Originaire de Saint-Eugène-d’Argentenay, au nord du Lac-Saint-Jean, Guylaine Potvin venait à peine de célébrer ses 19 ans au moment du drame.

L’enquête des policiers avait démontré qu’elle avait été battue et agressée sexuellement, puis étranglée. Des photos d’elle et de ses amies, ainsi qu’une bague de finissant, avaient également été dérobées sur place, vraisemblablement par le meurtrier.

Le crime avait évidemment secoué la population et semé la peur dans le secteur du cégep.

Quelques mois après le drame, le 3 juillet 2000, le prédateur frappait de nouveau, cette fois à Québec. Une étudiante de 19 ans avait été agressée et laissée pour morte par le même individu, dans son appartement de Sainte-Foy. Elle a heureusement survécu.

Les enquêteurs avaient ensuite pu confirmer qu’il s’agissait du même prédateur, puisque l’ADN retrouvé sur les lieux des deux crimes était le même.

Avec Le Quotidien