Trois personnes ont été atteintes par balle vendredi midi, devant le vaste complexe hôtelier L’Estérel, situé dans les Laurentides. Parmi les victimes : un ressortissant russe qui s’était retrouvé mêlé sous le feu des projecteurs récemment, parce qu’une de ses anciennes collaboratrices aurait infiltré le club de golf de Donald Trump sous une fausse identité en Floride.

Vincent Larouche La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

La Sûreté du Québec rapporte avoir été appelé à se rendre sur les lieux vers 12 h 45, vendredi, après avoir reçu un appel au 911 concernant une « agression armée » dans la municipalité d’Estérel. Les coups de feu avaient été entendus dans le stationnement du complexe Estérel, très connu dans la région et au Québec.

Officiellement, la SQ parle pour le moment « d’au moins une victime », mais des sources policières ont indiqué à La Presse que trois personnes avaient été atteintes par des projectiles d’armes à feu, dont une qui l’aurait été directement à la tête.

Pour l’instant, aucun bilan de santé des victimes n’est disponible. On ignore donc si leurs blessures sont jugées critiques pour leur vie, ou non. Chose certaine : une vaste opération policière était en cours dans le secteur de l’Estérel, en après-midi vendredi. Un périmètre de sécurité a été érigé.

Aucune arrestation n’avait encore été effectuée, au moment d’écrire ces lignes. Le ou les suspects impliqués ont pris la fuite à bord d’un véhicule avant l’arrivée des premiers policiers. La Sûreté du Québec se dit « activement à la recherche » du ou des suspects.

Un ressortissant russe parmi les victimes

Plusieurs sources ont par ailleurs confirmé à La Presse qu’une des victimes est Valeriy Tarasenko, 54 ans, un ressortissant russe qui était impliqué dans plusieurs litiges financiers.

Récemment, une femme appelée Inna Yashchyshyn a fait la manchette à la suite d’une enquête journalistique conjointe du Pittsburgh Post-Gazette et de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), une alliance internationale de journalistes qui compte plusieurs collaborateurs russophones.

Le reportage démontrait que la trentenaire avait réussi à visiter plusieurs fois le club de golf privé de Donald Trump en Floride, en 2021. Selon quatre autres invités qui ont parlé aux journalistes, la femme disait s’appeler Anna De Rothschild et être membre de la dynastie européenne du même nom.

Au cours de ses visites, elle a pu rencontrer l’ex-président, son allié le sénateur républicain Lindsey Graham ainsi que d’autres acteurs importants de la politique américaine. Dans une déclaration sous serment déposée au palais de justice de Montréal, la trentenaire explique par ailleurs avoir été sous l’emprise de la famille de Valeriy Tarasenko à l’époque des faits qui lui sont reprochés.

PHOTO FOURNIE PAR L’OCCRP La femme qui avait réussi à rencontrer l’ex-président Trump disait être contrôlée par Valeriy Tarasenko.

Elle affirme que les Tarasenko, qui demeurent en contact étroit, l’avaient recrutée pour habiter avec eux et s’occuper de leur fille mineure, mais qu’ils en sont venus à la « contrôler agressivement ». « À l’été 2021, Valeriy Tarasenko a commencé à s’en prendre physiquement à moi », dit-elle dans sa déclaration.

« Pendant que nous étions au Canada, Valeriy Tarasenko gardait mes clés de voiture et mon passeport, donc je ne pouvais pas partir », poursuit-elle. Elle prétend qu’elle devait obéir au doigt et à l’œil à M. Tarasenko, lui rapporter ses moindres faits et gestes et laisser ouvert son système de repérage électronique à distance pour qu’il la suive à la trace.

La situation s’est détériorée dans la deuxième moitié de l’année 2021, prétend-elle. « J’étais littéralement un otage et aucun mouvement de ma part n’était autorisé sans supervision », écrit-elle dans sa déclaration à la cour. Jointe par La Presse, la famille Tarasenko avait vigoureusement démenti ces allégations. Valeriy Tarasenko et sa femme Anna Tarasenko ont immigré au Québec en 2006 et 2008 respectivement. Ils ont longtemps compté sur la fortune du mari de la mère de Mme Tarasenko pour mener leurs affaires au Canada.

Des documents judiciaires consultés par La Presse démontrent que la mère de Mme Tarasenko est mariée avec Yury Manakhov, un ancien capitaine de navire soviétique autrefois basé au Kamtchatka, une péninsule de l’Extrême-Orient russe. En 1991, dans le cadre de l’implosion du régime socialiste et de la vague de privatisations effrénées qui ont transformé le pays, M. Manakhov a cofondé Kamline, une grande entreprise de pêche, réfrigération et transport maritime qui dit aujourd’hui pêcher 155 000 tonnes de poisson par année.

Il a ensuite épousé la mère de Mme Tarasenko. M. Manakhov a vendu ses parts dans Kamline en 2006 et empoché une fortune. Il a immigré au Québec peu après dans le cadre d’un programme d’immigrants investisseurs et s’est installé à Blainville.

Il a déjà témoigné en cour qu’il fournissait des centaines de milliers de dollars annuellement à sa fille, mais que leurs relations s’étaient ensuite détériorées vu ses trop grandes demandes pour de l’argent et sa tentative de s’approprier une résidence et deux places de stationnement de ses parents à Moscou, d’une valeur de 1 million de dollars.

Avec la collaboration de Daniel Renaud, La Presse