Un homme de 24 ans a été poignardé jeudi soir à Montréal, mais on ne craint pas pour sa vie. Les policiers sont à la recherche de trois suspects.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Les services d’urgence ont reçu un appel vers 19 h pour une personne blessée par arme blanche près de l’intersection des rues Sainte-Catherine et Beaudry, dans Ville-Marie.

« Les trois suspects, soit deux hommes et une femme, ont pris la fuite avant l’arrivée des policiers sur les lieux. Il n’y a donc aucune arrestation à ce moment », a indiqué la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Caroline Chèvrefils.

La victime a été retrouvée consciente à plus de 2 km de là, à l’intersection des rues Frontenac et De Rouen. Elle a été blessée au haut du corps et transportée en centre hospitalier.

Selon l’agente Chèvrefils, les premières informations indiquent que la victime marchait en compagnie d’une femme lorsqu’une altercation avec les suspects a dégénéré. La scène a été protégée et une enquête est en cours.