10 ans et demi de prison

Une peine trop clémente pour l’auteur d’un féminicide ?

Une peine de seulement 10 ans et demi d’emprisonnement pour un homme violent qui a battu à mort sa femme de 74 ans est-elle trop clémente ? Faisant face à un barrage de questions du juge François Dadour, la Couronne et la défense ont défendu bec et ongles mardi leur suggestion de peine dans ce féminicide survenu en 2020.