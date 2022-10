L’impressionnant incendie s’est produit à l’angle des rues Saint-Dominique et Napoléon, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Un immeuble résidentiel toujours en construction a été la proie des flammes en plein cœur de Montréal, dans la nuit de samedi à dimanche.

Vincent Larin La Presse

L’impressionnant incendie, qui s’est produit à l’angle des rues Saint-Dominique et Napoléon, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, a débuté aux alentours de minuit et a nécessité l’intervention d’une cinquantaine de véhicules et de 110 pompiers.

Toujours en construction, l’immeuble n’a pas eu à être évacué, mais plusieurs bâtiments adjacents l’ont été. Toutes les familles ont pu réintégrer leurs demeures dimanche, tandis qu’aucun blessé ni aucun transport à l’hôpital n’a été nécessaire.

La cause de l’incendie reste à identifier, mais les dommages importants subis par le bâtiment pourraient rendre la tâche difficile aux enquêteurs.