Hugues Dufour, 57 ans, manque à l’appel à Sainte-Sophie depuis vendredi. La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour le retrouver.

Delphine Belzile La Presse

Hugues Dufour a été aperçu pour la dernière fois le 30 septembre vers 13 h sur la rue des bosquets à Sainte-Sophie, dans une Honda Civic blanche 2014 immatriculée M74 YMA.

Il portait des jeans, un t-shirt rouge et une casquette des Blue Jays. Hugues Dufour a les cheveux gris et des yeux pers, mesure 1,67 mètre et pèse 90 kg.

Les autorités estiment que l’homme pourrait se retrouver dans le secteur de Saint-Jérôme. Selon la SQ, les proches du quinquagénaire ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne qui apercevrait Hugues Dufour est priée de signaler le 911 ou de contacter la SQ au 1 800 659-4264 pour communiquer toutes informations pertinentes.