Inspirés par la tristement célèbre tuerie de masse de Columbine, au Colorado, quatre adolescents montréalais ont élaboré en juin 2021 un plan très précis pour abattre des élèves de leur école secondaire du quartier Saint-Michel. Leur objectif ? « Faire l’histoire. » Deux complices ont plaidé coupable vendredi en Chambre de la jeunesse.

Louis-Samuel Perron La Presse

Alors que leur procès devait s’amorcer la semaine prochaine, les deux derniers accusés dans cette affaire ont préféré admettre leurs torts vendredi devant le juge Paul Grzela. Le garçon et la fille, âgés de 16 ans, ont plaidé coupable à deux chefs d’accusation : avoir menacé de mort « des étudiants, professeurs, membres du personnel et policiers » de leur école et avoir menacé de brûler leur école. Ils avaient 15 ans à l’époque.

Leurs complices – aussi un garçon et une fille – avaient plaidé coupable à des accusations similaires en début d’année et avaient respectivement reçu des peines de 15 mois et de 12 mois de probation. Ils avaient également menacé de tuer un camarade de classe en particulier.

Notons que l’identité de tous les jeunes impliqués dans cette affaire est protégée par la loi.

Leur projet a germé à l’hiver 2021 à la suite du visionnement dans un cours du documentaire Bowling for Columbine, qui porte sur la tuerie à l’école secondaire Columbine aux États-Unis. Douze élèves et un enseignant avaient été abattus par deux assassins en 1999.

À la mi-juin 2021, les quatre complices ont échangé de nombreux messages troublants. La procureure de la Couronne, Me Claudie Marmet, a fait la lecture de ces messages mêlant l’anglais et le français. Notons que « Fille 1 » désigne l’adolescente qui a plaidé coupable vendredi.

Fille 1 : « C’est aujourd’hui. Soyez prêts. »

Fille 1 : « Dernier jour d’école pour certains. Dernier jour. »

Fille 2 : « Oui. »

Fille 1 : « Je sens notre chance. Ces paysans. »

Fille 2 : « Nous allons faire l’histoire aujourd’hui. »

Garçon 2 : « Est-ce que j’apporte la gazoline qui est dans mon garage ? »

Fille 2 : « Oui. »

Garçon 2 : « Soyez sûrs d’amener quelque chose pour allumer ça. »

Fille 1 : « J’ai pris un Magnum, un chacun. Je le vois déjà, des blessures de projectiles. »

Fille 2 : « Partout dans les nouvelles. »

Fille 1 : « Soyez prêts pour notre fête. C’est notre jour du jugement [day of reckoning]. »

Fille 1 : « Qui sont les jeunes cool maintenant ? »

Garçon 2 : « Allons faire l’histoire. Faisons-les se souvenir de qui nous sommes. »

Fille 1 : « Accusations de tentatives de meurtre de masse. »

[…]

Fille 2 : « Ne vous en faites pas. Notre plan est parfait. Ce sera la fin d’une ère. »

Fille 1 : « Ça va lancer notre ère. »

Quelques jours plus tard, l’un des garçons envoie à ses complices un document qui détaille le déroulement de la tuerie minute par minute. Les jeunes prévoyaient ainsi lancer leur attaque sur l’heure du midi, mettre le feu à une salle de toilette et à des poubelles, puis attendre les élèves à la sortie. « Nous allons tirer sur les gens », indique le document.

Dans leur folie meurtrière, les jeunes voulaient traîner un élève au microphone de l’école. « On va lui tirer dans les couilles pendant qu’il chante. » À l’écoute de ces détails sordides, les proches de la jeune victime se sont mis à pleurer dans la salle d’audience.

Pour leur dernier coup d’éclat, les complices prévoyaient se rendre sur le toit de l’école et lancer des cocktails Molotov sur les élèves en fuite. Le document détaillait aussi l’équipement que devait apporter chaque complice, soit un « shotgun », un « Magnum », un M16, des cocktails Molotov et d’« énormes » haut-parleurs pour faire jouer de la musique à tue-tête.

En septembre 2021, l’une des complices (l’adolescente qui a plaidé coupable plus tôt cette année) a tout avoué à une intervenante sociale. Les policiers ont arrêté les quatre complices. « Tous ont individuellement indiqué qu’ils n’ont pas eu l’intention de poser réellement ces gestes », a indiqué Me Marmet.

Un rapport sera préparé en vue des observations sur la peine en décembre prochain. Me Christine Brosseau et Me Hughes Surprenant défendent les deux adolescents.