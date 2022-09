Les documents de l’enquête Mâchurer sur le financement du Parti libéral du Québec (PLQ) qui ont fait l’objet de fuites dans les médias de Québecor en 2017 sont « somme toute anodins », a fait valoir mercredi l’avocat du Procureur général du Québec (PGQ). De plus, l’État n’est responsable ni de la fuite ni de la publication, a-t-il souligné.

Louis-Samuel Perron La Presse

C’était au tour de l’État québécois de plaider mercredi dans le cadre du procès civil intenté par Jean Charest contre le gouvernement du Québec pour violation de sa vie privée. Le procès s’est discrètement amorcé devant le juge Gregory Moore cette semaine, au palais de justice de Montréal. Jean Charest assiste aux audiences avec sa femme et des membres de son entourage.

L’ex-premier ministre et ex-candidat à la direction du Parti conservateur du Canada réclame 2 millions de dollars au gouvernement du Québec en raison des fuites de l’enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) sur le financement du Parti libéral.

Des informations confidentielles colligées par l’UPAC ont été « illégalement coulées au Groupe Québecor et publiées par celui-ci » le 24 avril 2017, fait valoir Jean Charest dans sa poursuite déposée en 2020. Il évoque un « abus de pouvoir empreint de mauvaise de foi » de la part de l’auteur du coulage, un membre du personnel de l’UPAC.

« Cette atteinte au droit du demandeur au respect de sa vie privée était illicite et intentionnelle de la part des membres du personnel du Commissaire [à la lutte contre la corruption, M. Robert Lafrenière] qui ont participé à cette opération de coulage par leurs faites ou par leurs omissions. L’enquête Mâchurer, de par les fautes du Ministre, du Commissaire et de son personnel, a eu comme effet, sinon comme but, de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux du demandeur à la préservation de sa vie privée », indique la poursuite initiale de 2020.

Or, selon l’avocat de l’État québécois, les révélations des médias de Québecor en avril 2017 sont « somme toute anodin[es] » dans le cadre de l’enquête criminelle. « [On évoque] l’implication de M. [Marc] Bibeau en matière de financement, le fait que M. Charest serait une personne d’intérêt sur l’enquête et que des liens unissent M. Bibeau et M. Charest. C’est essentiellement ça, l’article », a résumé Me Michel Déom, du PGQ.

À ce sujet, il était déjà dans le domaine public que Jean Charest était une « personne d’intérêt » à l’enquête Mâchurer, selon Me Déom. Et au procès, Jean Charest a lui-même confirmé ses liens étroits avec Marc Bibeau.

« Quand M. Charest dit qu’il se trouve dans une posture différente, parce qu’il ne sait pas ce qu’il pourrait sortir dans les médias plus tard, c’est une hypothèse, M. le juge », a insisté Me Déom.

De plus, la personne qui a fourni l’information confidentielle à Médias QMI a « probablement commis un acte criminel », a fait valoir l’avocat du PGQ. Malgré tout, les médias de Québecor ont tout de même décidé d’utiliser ce matériel, sachant qu’ils étaient sur un « terrain glissant ».

« Il y a une limite à ce qu’on peut reprocher à l’État en matière de publication », a tranché Me Déom. Ainsi, l’État n’est « pas responsable » d’une possible atteinte à la réputation découlant de cette publication, et même si cette thèse pouvait être soutenue, il y a prescription, a plaidé Me Déom.

Également, il n’y a « aucune preuve » que l’État a mis en place des mesures qui n’étaient pas « adéquates » en matière de sécurité pour sécuriser l’information, a soutenu l’avocat du PGQ. Ses plaidoiries se poursuivent toute la journée.

Notons que l’UPAC a mis fin à l’enquête Mâchurer sans porter d’accusations en février dernier.