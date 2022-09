Dix-sept armes à feu ont été saisies chez l’ex-conjoint d’une femme victime de harcèlement et de menaces.

Vincent Larin La Presse

Le suspect, Jean-Sébastien Lapointe, 38 ans, a arrêté dimanche soir dans sa résidence de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en banlieue de Montréal, devra faire face à plusieurs accusations.

C’est ce qu’a annoncé lundi le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), par voie de communiqué.

Le suspect aurait harcelé et proféré des menaces à l’endroit de son ex-conjointe, qui l’avait quitté il y a quelques semaines afin de trouver refuge chez un proche à Montréal.

Il doit comparaître au palais de justice de Montréal afin de faire face à plusieurs chefs d’accusation, notamment de harcèlement, de menaces et de possession non autorisée d’armes prohibées soit un poing américain et un nunchaku.

Les chefs d’accusation déposés à son endroit laissent croire qu’il détenait légalement les 17 armes à feu saisies chez lui.

La Section des enquêtes criminelles Nord du SPVM a procédé à la saisie.