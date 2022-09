Deux suspects ont été arrêtés en lien avec le meurtre commis en plein jour dans le stationnement du Centre Rockland, en août.

Léa Carrier La Presse

Le tireur présumé, un homme de 33 ans, a été arrêté à Vancouver avec la collaboration des autorités locales, a rapporté jeudi le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Un autre homme âgé de 27 ans, soupçonné d’avoir conduit le véhicule utilisé lors du meurtre, a quant à lui été appréhendé à Ottawa.

Les deux suspects, qui sont reliés au crime organisé, seront rapatriés à Montréal et feront face à des accusations de meurtre au premier degré.

Rappelons que le 23 août, vers 13 h, un homme de 44 ans a été atteint mortellement par arme à feu dans le stationnement du Centre Rockland, à Mont-Royal.

Le même jour, et moins de trente minutes plus tard, un homme de 51 ans attablé à un restaurant de la rue Saint-Denis, dans le Quartier latin, a été atteint par projectile et a succombé à ses blessures. L’enquête policière se poursuit pour retrouver le suspect, qui a fui à pied.

À ce stade-ci, rien n’indique que les deux crimes étaient reliés, indique le SPVM.

« Le sentiment de sécurité de la population montréalaise a été affecté, le 23 août dernier, alors que deux homicides par arme à feu ont été perpétrés en plein jour, à une demi-heure d’intervalle. Aujourd’hui, grâce au travail rigoureux des enquêteurs et des équipes spécialisées, nous sommes heureux de pouvoir confirmer les arrestations en lien avec le premier évènement survenu au Centre Rockland », a réagi la directrice par intérim du SPVM, Sophie Roy.