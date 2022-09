Ce procès s’amorce un peu plus d’un an après que le major-général Dany Fortin s’est vu retirer son poste de responsable de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19, en mai 2021.

(Ottawa) La plaignante au procès du major-général Dany Fortin, accusé d’agression sexuelle, a raconté sa version des faits, lundi matin, au palais de justice de Gatineau.

La Presse Canadienne

Interrogée par la Couronne à l’ouverture du procès, la plaignante a précisé qu’elle et M. Fortin fréquentaient tous les deux le collège militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu au début de 1988.

Elle a ensuite raconté qu’une nuit, dans la caserne, elle s’est réveillée et a senti que M. Fortin lui avait pris la main et s’en servait pour se masturber, alors qu’il avait posé son autre main sur ses seins.

Elle a dit au tribunal qu’elle était paniquée et horrifiée lorsqu’elle a réalisé la position dans laquelle elle se trouvait. Elle a raconté qu’après avoir fait comprendre à l’accusé qu’elle était réveillée, elle l’a repoussé et lui a chuchoté : « Lâchez-moi », et il a alors reculé.

La plaignante, qui a témoigné en anglais, n’a pas encore été contre-interrogée par la défense.

Ce procès s’amorce un peu plus d’un an après que le major-général Fortin s’est vu retirer ses fonctions de grand responsable de la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19, en mai 2021. Trois mois plus tard, il était formellement accusé d’un chef d’agression sexuelle.

Dany Fortin a toujours clamé son innocence.

Il conteste aussi, devant la Cour fédérale, la façon dont il a été démis de ses fonctions de responsable de la campagne de vaccination. Dans le cadre de cette procédure, il a notamment accusé le premier ministre Justin Trudeau et d’autres hauts responsables du gouvernement de l’avoir écarté pour des motifs purement politiques.

La Cour fédérale a rejeté sa demande de réintégration l’an dernier, mais M. Fortin interjette appel de cette décision. Sa requête doit être entendue au début du mois prochain.