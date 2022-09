Un homme de 33 ans a été arrêté vendredi dernier en lien avec trois cambriolages survenus au début du mois de septembre, dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et le Plateau-Mont-Royal. L’homme se serait introduit de force dans plusieurs résidences.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est ce qu’a brièvement annoncé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans un communiqué, vendredi, sans préciser l’identité du suspect. Ce dernier aurait surtout opéré durant la nuit, en utilisant des fenêtres ouvertes ou des portes débarrées.

Les enquêteurs affirment qu’ils le soupçonnent « également d’avoir subtilisé une carte bancaire dans le vestiaire d’un centre de conditionnement physique de Côte-des-Neiges, le 7 septembre dernier ». Selon eux, le présumé voleur « serait cette fois entré dans l’établissement durant les heures d’ouverture en déjouant la vigilance des employés ».

C’est le 9 septembre, dans un établissement commercial du Plateau-Mont-Royal, que l’homme a été formellement arrêté, à peine quelques heures après qu’un cambriolage qu’il pourrait bien avoir commis eût été signalé aux autorités.

« Au moment de son arrestation, l’homme avait en sa possession des appareils électroniques, des bijoux et différents autres objets de valeur volés », note la police montréalaise, en précisant que l’enquête qui est toujours en cours « pourrait mener au dépôt d’accusations supplémentaires ».

Selon le SPVM, « des biens que le suspect aurait tenté d’écouler chez des brocanteurs » pourraient en effet « permettre de le lier à d’autres vols ».

Les autorités rappellent aux citoyens que pour protéger sa maison des vols, il est recommandé que les sorties extérieures soient bien éclairées, que les portes soient verrouillées et les fenêtres fermées, et qu’un système d’alarme soit en marche. Il est aussi possible de buriner ses biens de valeur ou d’installer une minuterie automatique pour l’éclairage.

En cas d’absence prolongée, « demandez à une personne de confiance de ramasser votre courrier, faites déneiger votre entrée et votre balcon en hiver et faites tondre votre pelouse en été », suggèrent aussi les forces policières.