Un travailleur qui refusait de porter le masque débouté

(Montréal) Un salarié qui refusait obstinément de porter le masque au travail, après l’annonce d’un décret gouvernemental pour faire face à la COVID, et qui avait porté plainte au tribunal, alléguant avoir été congédié à cause d’une absence pour maladie, vient de perdre sa cause.