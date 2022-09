Dix personnes ont été tuées et 15 autres blessées à la suite d’attaques au couteau en Saskatchewan, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dimanche. Les agressions sont survenues sur le territoire de la nation crie James Smith et dans le village de Weldon, au nord-est de Saskatoon.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

« Les premières informations suggèrent que des victimes sont attaquées au hasard », a précisé la GRC de la Saskatchewan sur Twitter en début d’après-midi. « Nous pensons que certaines victimes ont été visées par les suspects, et que d’autres ont été attaquées au hasard », a par la suite déclaré la commandante de la GRC de la Saskatchewan, Rhonda Blackmore, en conférence de presse.

Les suspects, Damien Sanderson et Myles Sanderson, sont toujours en cavale. Damien mesure 5 pieds 7 pouces et pèse 155 livres. Il a des cheveux noirs et des yeux bruns. Myles mesure 6 pieds 1 pouce et pèse 240 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns.

« Les suspects pourraient être en Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation SK 119 MPI », a tweeté la GRC. « C’est une situation qui évolue rapidement. »

La GRC a reçu un premier appel pour une agression à l’arme blanche sur le territoire de la nation James Smith peu avant 6 h dimanche matin, a déclaré la commandante Blackmore en conférence de presse. De nombreux autres appels concernant des agressions distinctes ont suivi.

Une première alerte pour « personnes dangereuses » a été envoyée aux habitants de la nation et des communautés environnantes à 7 h 12. D’autres alertes ont suivi, et leur portée a été étendue à toute la province à 8 h 20 lorsqu’il a été confirmé que les suspects se déplaçaient en voiture. La GRC de la Saskatchewan a également demandé à ses homologues des provinces voisines de l’Alberta et du Manitoba d’étendre l’alerte à leur territoire.

Plus de détails suivront.

Avec La Presse Canadienne