La Sûreté du Québec (SQ) avait prévenu la population plus tôt vendredi qu’un suspect armé et dangereux se trouvait à Saint-Elzéar-de-Bonaventure, en Gaspésie. Il a été retrouvé dans le secteur en question, plus tard en soirée.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

L’enquête suit son cours et le suspect sera rencontré par les enquêteurs, a affirmé la SQ.

Le corps policier a affirmé que le secteur était maintenant sécurisé et que « les citoyens confinés [pouvaient] sortir de leur abri ».

« Évitez le secteur », indiquait l’alerte d’urgence de la Sécurité publique. « Dans la zone ciblée : abritez-vous à l’intérieur, verrouillez les portes, éloignez-vous des fenêtres, suivez les directives des autorités locales. »

« Suspect armé au coin chemin Central/Rte de l’Est », a tweeté la SQ vers 15 h 30 avant de publier une description et une photo du suspect.

L’intervention a débuté vendredi matin lorsque l’individu « en crise » a « quitté sa résidence à pied en direction d’un boisé, dans le secteur du chemin Central », a indiqué le porte-parole de la SQ Stéphane Tremblay. Les policiers cherchaient à le retrouver depuis, et ils ont eu la confirmation plus tard que le suspect était armé, « d’où la décision du déclenchement de l’alerte pour une menace imminente ».

On ne rapportait toutefois aucun blessé au moment d’écrire ces lignes.

L’agent Tremblay a précisé que « normalement, l’alerte aurait dû être envoyée dans le secteur de Saint-Elzéar-de-Bonaventure, mais elle a été entendue à plus grande échelle », ce qui n’était « pas voulu ».

« Des vérifications sont en cours afin de déterminer les causes de cette problématique », a indiqué plus tard la SQ sur Twitter.

Avec La Presse Canadienne