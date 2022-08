Rencontrés en fin de semaine par les policiers de Centaure, la stratégie québécoise de lutte contre les armes à feu, des membres influents du crime organisé se sont dissociés des violences armées qui secouent Montréal depuis presque trois ans, selon ce que des sources policières ont confié à La Presse.

Daniel Renaud La Presse

« Ce n’est pas nous », ont notamment dit un chef de gang et un membre des Hells Angels aux policiers qui ont visité des bars et restaurants et qui se sont invités à un mariage, à des funérailles et à un évènement musical pour mettre de la pression et passer le message que la violence armée ne sera pas tolérée.

L’une des prétentions de la police est que beaucoup d’armes à feu qui se retrouvent sur le marché noir ont été importées illégalement par le crime organisé.

Montrant du doigt les cliques de gangs de rue désorganisées et des rappeurs comme étant les principaux responsables de la plupart des évènements de coups de feu survenus ces dernières années dans la métropole, les membres du crime organisé ont toutefois dit ne pas être insensibles à la situation et qu’eux-mêmes, ou un membre de leur famille, pourraient être victimes de ces épisodes de violences.

Notons toutefois que sur les 14 meurtres par arme à feu survenus à Montréal depuis le début de l’année, au moins six, soit près de la moitié, sont liés au crime organisé, selon nos informations.

Ce serait le cas notamment des deux homicides survenus à une demi-heure d’intervalle la semaine dernière, dont l’un commis en pleine terrasse de restaurant.

En revanche, plus de 80 coups de feu ont été tirés lors de deux évènements survenus dans l’est de Montréal il y a deux semaines et ceux-là, la police les attribue à une clique liée à un gang de rue.

« 500 individus criminalisés » interpellés

Entre vendredi soir et dimanche matin, plus de 200 policiers de la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), du Service de police de Laval (SPL), du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et d’une dizaine d’autres corps de police ont visité 118 « établissements licenciés » à Montréal, Laval, Longueuil et dans les couronnes sud et nord de la métropole, et interpellé pas moins de « 500 individus criminalisés », nous ont indiqué nos sources.

Parmi ces individus, citons les noms de Leonardo Rizzuto, fils cadet du défunt parrain de la mafia Vito Rizzuto, du Hells Angel de la section de Montréal Martin Robert, considéré par la SQ comme le Hells Angel le plus influent au Québec, de Francesco Del Balso, ancien lieutenant du clan des Siciliens condamné dans la foulée de l’opération Colisée en 2006, et du chef de gang Jean-Philippe Célestin, proche de Gregory Woolley et très présent dans le carré Berri et le Village gai à Montréal.

PHOTO FOURNIE Plusieurs membres des Hells Angels de Trois-Rivières et de la section South ont été interpellés par les policiers de la stratégie Centaure à Sainte-Émélie-de-l’Énergie en fin de semaine.

Outre les 118 établissements visités, les policiers se sont également rendus dans une salle de réception où l’on célébrait le mariage du fils d’un membre de la mafia montréalaise, au festival de musique latino Fuego Fuego à Montréal et aux funérailles d’un membre des Destroyers de Lanaudière, club-école des Hells Angels, célébrées à Sainte-Émélie-de-l’Énergie.

D’après nos informations, près de 130 motards arborant leur veste ont assisté à ces funérailles, dont la quasi-totalité des Hells Angels de Trois-Rivières, leur ancien membre Mario Brouillette et le père de ce dernier, Aurèle Brouillette (membre des Hells Angels de la République dominicaine), ainsi que quelques membres des Hells Angels de la section South.

Au cours de l’opération, neuf individus ont été arrêtés pour entrave au travail des policiers, voies de fait contre un agent de la paix, non-respect de condition, intimidation, supposition de personne, etc., et des constats d’infraction ont été donnés.

C’était la sixième opération du genre effectuée dans le cadre de la stratégie Centaure depuis son lancement il y a près d’un an.

À partir de maintenant, les responsables de Centaure veulent mener ce genre d’opération de façon plus régulière durant les fins de semaine.

Nombre de meurtres par arme à feu sur les 14 commis depuis de l'année à Montréal liés au crime organisé selon les informations de La Presse