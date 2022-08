Une adolescente de 14 ans atteinte de dysphasie et présentant une légère déficiente intellectuelle a été jetée dans la gueule du loup par sa propre mère dans le but de « l’éduquer sexuellement ». Un Lavallois de 62 ans et la mère de la victime – elle-même handicapée – ont reconnu avoir agressé sexuellement l’adolescente en 2020.

Louis-Samuel Perron La Presse

Giancarlo Camozzato a plaidé coupable à un chef d’accusation de contact sexuel à l’égard d’une adolescente de moins de 16 ans, le 29 juillet dernier, au palais de justice de Montréal. Le juge ne l’a toutefois pas encore déclaré officiellement coupable pour une raison technique.

Une Montréalaise de 55 ans, la mère de la victime, a également plaidé coupable au même chef d’accusation au début de juillet, dans une procédure distincte. Contrairement à son complice, la mère n’a posé aucun geste de nature sexuelle sur sa fille. Nous ne pouvons nommer l’accusée afin de protéger l’identité de la victime mineure.

Précisons que la mère de la victime présente comme sa fille une légère déficience intellectuelle. Elle a toutefois été déclarée responsable de ses gestes par un psychiatre. Elle a depuis été acceptée dans un centre de réadaptation en déficience intellectuelle.

Pour faire l’éducation sexuelle de sa fille, la mère a visité Giancarlo Camozzato avec l’adolescente à quelques occasions en février 2020. Une première fois, alors que l’homme était couché dans son lit, l’adolescente a posé sa main sur son pénis, sans toutefois faire de geste de masturbation. La mère de la victime touchait alors elle aussi le sexe de l’accusé. Une autre fois, l’adolescente a touché le pénis de l’accusé avec ses dents.

À une autre occasion, Giancarlo Camozzato a touché la vulve de l’adolescente sous ses vêtements alors que le trio dormait dans le même lit. La mère n’a toutefois pas été témoin du geste, selon le résumé des faits présenté en cour.

Les observations sur la peine à imposer auront lieu l’automne prochain dans ces dossiers. Des rapports sur le profil des accusés doivent être confectionnés pour aider le tribunal à rendre la sentence.