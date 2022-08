Une ado handicapée livrée à un agresseur par sa mère

Une adolescente de 14 ans atteinte de dysphasie et présentant une légère déficiente intellectuelle a été jetée dans la gueule du loup par sa propre mère dans le but de « l’éduquer sexuellement ». Un Lavallois de 62 ans et la mère de la victime – elle-même handicapée – ont reconnu avoir agressé sexuellement l’adolescente en 2020.