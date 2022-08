Michelle O’Bonsawin arrive au plus haut tribunal du Canada après avoir été juge à la Cour supérieure de l’Ontario à Ottawa au cours des cinq dernières années.

(Ottawa) Qu’on se le dise une fois pour toutes : des juristes autochtones de qualité qui maîtrisent l’anglais et le français, cela existe, a tranché le ministre de la Justice David Lametti dans son témoignage devant un comité qui discute de la nomination de la juge Michelle O’Bonsawin, qui deviendra la première Autochtone à siéger à la Cour suprême du Canada.

Mélanie Marquis La Presse

Et ce débat entourant l’accès d’une personne autochtone au plus haut tribunal au pays pourrait bien être clos pendant des années, la Cour suprême amorçant une certaine ère de stabilité : avec l’arrivée de la juge de 48 ans, la majorité des magistrats sont encore relativement loin de l’âge de la retraite obligatoire de 75 ans.

Le premier ministre Justin Trudeau en est à sa cinquième nomination à la Cour suprême – il y a neuf magistrats en tout sur le banc –, et le ministre de la Justice, David Lametti, à sa troisième participation au processus depuis qu’il est en fonction. Il n’a pas tari d’éloges à l’endroit de la plus récente recrue, qui a grandi dans un village francophone près de Sudbury.

« En tant que femme des Premières Nations ayant grandi dans le nord de l’Ontario, elle a pris conscience du besoin de se dévouer pour donner une voix à ceux et celles qui ne pouvaient pas parler pour eux-mêmes », a-t-il souligné avant d’énumérer ses qualités personnelles et professionnelles.

Il s’est notamment incliné devant sa capacité à défendre une thèse doctorale, en 2021, en même temps qu’elle occupait un poste de juge à temps plein à la Cour supérieure de Justice de l’Ontario. Ce faisant, la juge O’Bonsawin est restée profondément enracinée dans sa culture, suivant notamment des cours de langue abénakise, a noté le ministre.

Et ce, en plus de maîtriser parfaitement l’anglais et le français.

« Soyons clairs : des candidats autochtones à la magistrature qui parlent les deux langues officielles, ça existe », a dit le ministre Lametti, réitérant le caractère « historique » de la sélection – il aura fallu 147 ans avant de voir un Autochtone se hisser à un poste de juge à la Cour suprême du Canada.

« Elle apportera une perspective inestimable et une profonde sagesse à la Cour », s’est-il félicité. « Les décisions de la Cour sont enrichies et renforcées quand les juges apportent une diversité de perspectives. La légitimité de la Cour est renforcée quand les Canadiens se sentent représentés à la Cour », a insisté le ministre Lametti devant les élus.

La séance a été interrompue pendant quelques minutes, l’interprétation du discours de la députée néo-démocrate Lori Idlout, livré en inuktitut, n’étant pas à point. On y a par ailleurs appris, grâce à une question du député bloquiste Rhéal Fortin, que la Libéraliste n’a pas été consultée dans le cadre du processus de nomination.

« Pour être honnête, j’ai regardé hier, je savais que vous alliez poser la question », s’est amusé le ministre en répondant à son interlocuteur.

Un banc de juges stable ?

À ses côtés, le président du Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada, Wade MacLauchlan, a fait remarquer que le comité de la justice n’aurait peut-être pas à scruter la candidature d’un juge de la Cour suprême dans un avenir rapproché.

« Il y a ce que j’appellerais une qualité épisodique à cette nomination : compte tenu de l’âge des juges qui sont actuellement en poste, on pourrait attendre des années avant qu’une nouvelle vacance survienne », a dit l’ancien premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard.

Il a par ailleurs spécifié que le comité a reçu 12 candidatures et ensuite choisi de réaliser des entrevues « exhaustives » avec six « individus hautement qualifiés » pour remplacer le juge ontarien Michael Moldaver, dont le départ à la retraite a ouvert cette vacance à la Cour suprême du Canada.

Sa remplaçante se prêtera à une séance de questions et réponses mercredi après-midi à Ottawa. La séance sera animée par Alain Roussy, vice-doyen du Programme de Common law en français de la Section de common law de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.

Les juges de la Cour suprême sont nommés par la gouverneure générale, sur recommandation du premier ministre. Il reviendra donc à Mary Simon, la première gouverneure générale autochtone, de confirmer l’accession de la première magistrate autochtone sur le banc de neuf juges.