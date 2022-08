Michelle O’Bonsawin arrive au plus haut tribunal du Canada après avoir été juge à la Cour supérieure de l’Ontario à Ottawa au cours des cinq dernières années.

La juge O’Bonsawin devant des élus et sénateurs mercredi

(Ottawa) La juge Michelle O’Bonsawin, qui est sur le point de devenir la première juge autochtone à la Cour suprême du Canada, prendra la parole lors d’une réunion d’un comité parlementaire mercredi après-midi, à Ottawa.

La Presse Canadienne

La rencontre de Mme O’Bonsawin avec des députés et des sénateurs sera sa première apparition publique depuis que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé sa nomination vendredi dernier.

En avant-midi, le ministre de la Justice, David Lametti, et le dirigeant du Comité consultatif indépendant sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada, l’ex-premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard Wade MacLauchlan, comparaîtront séparément devant les membres du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes.

Michelle O’Bonsawin arrive au plus haut tribunal du Canada après avoir été juge à la Cour supérieure de l’Ontario à Ottawa au cours des cinq dernières années. Elle est Franco-ontarienne, bilingue, et membre abénakise de la Première Nation d’Odanak située à l’est de Sorel-Tracy, au Québec.

La juge O’Bonsawin est notamment spécialisée dans les domaines de la santé mentale, du droit du travail et de l’emploi, des droits de la personne et du droit relatif à la protection de la vie privée. Elle a aussi enseigné le droit des Autochtones dans le cadre du programme de common law de l’Université d’Ottawa et a été responsable du Programme des relations autochtones du Groupe des services de santé Royal Ottawa.

La session de questions-réponses permettra aux députés et aux sénateurs d’en savoir plus sur Mme O’Bonsawin, mais contrairement au processus aux États-Unis, un vote des élus n’est pas nécessaire pour confirmer sa nomination.