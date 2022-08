Deux meurtres ont été perpétrés en plein jour, à une demi-heure d’intervalle, mardi après-midi à Montréal. Un homme de 44 ans a d’abord été atteint par projectile d’arme à feu dans le stationnement du centre commercial Rockland, puis un second dans la cinquantaine, dans un restaurant de la rue Ontario.

Mayssa Ferah La Presse

Daniel Renaud La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), une première victime a été atteinte par balle vers 12 h 55 dans le stationnement du centre d’achat, situé sur le chemin Rockland, près de l’avenue Brittany, à Mont-Royal. L’homme de 44 ans, blessé par projectiles d’arme à feu, a succombé à ses blessures, ont confirmé des sources à La Presse.

Selon nos informations, il s’agit de Maxime Lenoir, un individu relié aux motards. En juin 2020, sa résidence de Terrebonne avait été perquisitionnée par les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) dans le cadre d’une enquête qui avait mené au démantèlement à Danville en Estrie de l’un des plus gros laboratoires clandestins de fabrication de méthamphétamines jamais découverts dans la province.

Lenoir n’avait toutefois pas été arrêté en lien avec le démantèlement du laboratoire. Il n’avait d’ailleurs aucun antécédent criminel au Québec selon nos recherches.

Le défunt aurait eu des liens avec un clan de la mafia montréalaise et avec certains membres des Hells Angels de la section de Montréal. Il était également soupçonné par la police d’être impliqué dans des importations de cocaïne et dans des fraudes.

Environ 30 minutes plus tard, un autre homme a été atteint par balles à l’angle des rues Saint-Denis et Ontario, dans le centre-sud de la métropole. La victime de 50 ans était attablée au restaurant Pizzeria Napoli lors de l’attaque. Selon nos informations, cette seconde victime a également succombé à ses blessures.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Angle des rues Saint-Denis et Émery



Une population à rassurer

La police de Montréal sera « à pied d’œuvre dans les secteurs touchés pour rassurer les citoyens », a assuré mardi le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Comme c’est souvent le cas lors d’évènements violents, le SPVM aura des brigades de sécurisation dans le centre-sud et à Mont-Royal, pour répondre aux questions de la population. « Toutes les ressources nécessaires sont mises en place pour faire la lumière sur ces crimes », a promis Mme Plante dans un tweet.

Dans l’entourage de Mme Plante, on réitère que la mairesse entend faire de la sécurité publique un enjeu central de la campagne provinciale, cet automne. La Ville souhaite voir les chefs des principaux partis politiques se positionner « très haut et fort » sur la question des armes et leur circulation.

Pour l’opposition officielle, Montréal devra toutefois changer d’approche. « Si l’administration de [Valérie Plante] prenait vraiment au sérieux l’enjeu de la sécurité publique, elle donnerait au SPVM les ressources nécessaires. […] Cette administration doit démontrer que sa priorité est la quiétude des citoyens », affirme le critique en sécurité publique, Abdelhaq Sari.

Ce dernier a d’ailleurs fait adopter mardi, au conseil municipal, une motion forçant la Ville à adopter une brigade des réseaux sociaux au SPVM « dans les plus brefs délais », afin de surveiller l’achat et la vente d’armes en ligne.

Le tout survient alors que lundi, dans une lettre envoyée à la mairesse, la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) avait soutenu qu’il y a 72 policiers en moins au SPVM qu’en novembre 2021, lorsque Mme Plante s’était engagée à embaucher 250 policiers supplémentaires en un an. La mairesse, elle, a répondu en affirmant qu’il y avait eu 229 embauches de policiers depuis novembre 2021.