Deux tentatives de meurtre par balles sont survenues en plein jour à une demi-heure d’intervalle. Un homme a été atteint par projectile d’arme à feu dans le stationnement du centre commercial Rockland, puis un second dans un restaurant de la rue Ontario, mardi après-midi à Montréal.

Mayssa Ferah La Presse

Daniel Renaud La Presse

Une première tentative de meurtre est survenue vers 12 h 55 dans le stationnement du centre d’achat, situé sur le chemin Rockland, près de l’avenue Brittany, à Mont-Royal. Un homme dans la trentaine a été blessé par des projectiles d’arme à feu.

On ne sait pas si la victime est connue des policiers. On ne connaît pas les circonstances exactes de l’évènement mais la victime serait dans un état critique.

Environ 30 minutes plus tard, un homme aurait été atteint par balles à l’angle des rues Saint-Denis et Ontario, dans le secteur centre-sud de la métropole. On ignore aussi les circonstances exactes de l’évènement.

Selon nos informations, là encore, la victime serait dans un état critique.

Plus de détails à venir.