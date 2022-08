La présidente et l’ancien copropriétaire de la clinique de cannabis médicinal La croix verte font face à de nombreuses accusations criminelles reliées à la vente de cannabis illicite. L’établissement montréalais avait été visé par une perquisition en décembre dernier.

Louis-Samuel Perron La Presse

Marie-Chantal Taillefer, présidente de la Clinique la croix verte, et Mihail Sandev, ex-copropriétaire devenu consultant dans le domaine cannabis, sont visés par huit chefs d’accusation en vertu de la Loi sur le cannabis, selon une sommation déposée vendredi dernier au palais de justice de Montréal. Ils doivent comparaître le 8 septembre prochain.

La femme de 50 ans et l’homme de 41 ans sont entre autres accusés d’avoir vendu du cannabis à des mineurs, d’avoir fait la promotion du cannabis et d’avoir eu en leur possession du cannabis et des accessoires utilisés pour la vente de cannabis illicite.

La Clinique la croix verte fait également face à six chefs d’accusation distincts en vertu de la même loi.

Tolérée pendant des années par les policiers, l’entreprise de la rue Ontario ne détenait aucune licence de Santé Canada. Elle se présentait comme une clinique de cannabis médicinal.