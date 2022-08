Montréal et Bernard Lamothe concluent une entente hors cour

La Ville de Montréal et l’ancien directeur adjoint du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Bernard Lamothe ont conclu une entente de règlement hors cour, a annoncé la Ville vendredi.

Frédérik-Xavier Duhamel La Presse

Suspendu 28 mois alors qu’il était visé par une enquête interne qui n’a rien trouvé à lui reprocher, M. Lamothe réclamait 1,85 million en dommages à la Ville pour sa carrière détruite. La Cour du Québec avait déjà reconnu qu’il avait fait l’objet d’une destitution déguisée.

L’ancien directeur adjoint « a été blanchi de tout soupçon », a rappelé la Ville par communiqué. Il n’avait cependant pas été possible de le réintégrer parce qu’à la conclusion de l’enquête « tous les postes de directeurs adjoints avaient été pourvus ».

Il a cependant « conservé son titre et son grade au SPVM, et la confiance de son supérieur et de son employeur, jusqu’à ce qu’il décide de prendre sa retraite », peut-on lire dans le communiqué. Celle-ci sera effective à compter du 24 août prochain, selon les termes de l’entente, dont la valeur monétaire n’est pas précisée.