Le Service de police de la Ville de Montréal enquête sur un homme qui s’est introduit dans l’Hôpital général juif de Montréal, le 9 août dernier, avec une possible arme à air comprimé. Aucun tir n’a eu lieu dans l’établissement de santé.

Lila Dussault La Presse

Toute une commotion a secoué l’Hôpital général juif de Montréal en début de soirée, le mardi 9 août. Un suspect s’est introduit dans les lieux armés de ce qui serait un revolver BB (une arme à air comprimé), explique Jean-Pierre Brabant, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Rappelons que, la semaine précédente, trois meurtres en 24 heures par arme à feu avaient ébranlé la métropole. Le suspect avait ensuite été abattu par les policiers dans un motel de l’arrondissement de Saint-Laurent, et une enquête publique a été lancée sur les quatre morts.

À l’Hôpital général juif, un code Argent a été activé le 9 août pour signaler la présence possible d’un tireur actif. Le SPVM a été alerté à 17 h 45, selon M. Brabant.

« Tous les protocoles de sécurité et de communication pertinents ont été mis en branle afin d’assurer la sécurité des patients et des membres du personnel », affirme Carl Thériault, relationniste pour le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. « Les membres du personnel de l’hôpital se sont mis à l’abri, y compris dans les chambres des patients, et ils ont verrouillé les portes. »

Un suspect en fuite

Le SPVM a été dépêché sur les lieux, mais le suspect était déjà reparti. « La personne est entrée dans l’hôpital et est ressortie sans faire de dommages, soutient M. Brabant. Les démarches d’enquête [pour la retrouver] sont faites au moment où on se parle. Notre priorité a été de sécuriser l’hôpital et la population. »

Le code Argent a été levé une fois que le SPVM a statué qu’il n’y avait pas de menace active. « Un signal de fin d’alerte a été diffusé, renchérit M. Thériault. Il n’y a eu aucun coup de feu. Personne n’a été blessé. »

Le suspect en question était connu des services du SPVM

De plus, à 18 h 10, le SPVM a été dépêché à l’angle des avenues Carlton et Victoria, à moins d’un kilomètre de l’hôpital, pour des coups de feu. Sur place, la police a trouvé plusieurs projectiles ressemblant à ceux d’une arme à air comprimé de type revolver BB.

Il existe plusieurs types d’armes à air comprimé, dont certaines de grande puissance, qui sont considérées comme des armes à feu « si elles sont utilisées pour perpétrer un crime », selon la Gendarmerie royale du Canada.

Les revolvers BB sont « très dangereux », selon l’agent Brabant. « Je ne pense pas que tu peux tuer quelqu’un, mais si tu es proche, tu peux faire des dommages. [Les projectiles] sont des petits plombs, mais qui sortent à grande vélocité. »

Un lien entre les deux affaires a rapidement été fait. La priorité pour le SPVM est désormais de retrouver l’homme suspecté d’avoir agi dans les deux cas.

« Pour le moment, on tente de localiser cet homme-là, soutient M. Brabant, pour pouvoir procéder soit à son arrestation ou, au moins, l’interroger pour savoir ce qui s’est passé. »