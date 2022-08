(Montréal) Deux fusillades qui se sont produites à quelques minutes d’intervalle mercredi soir dans deux secteurs différents du nord-est de Montréal ont fait trois blessés, dont un qui repose dans un état critique à l’hôpital.

La Presse Canadienne

Peu avant l’aube, jeudi, aucune arrestation n’était encore signalée dans les deux dossiers.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte que peu avant 22 h 30, des coups de feu ont atteint deux personnes sur le terrain d’une école secondaire située dans l’arrondissement de Montréal-Nord, sur la rue de Charny, près de l’intersection de l’avenue P.-M. Favier.

Après avoir été alertés par un appel au central téléphonique d’urgence 911, des policiers arrivés sur les lieux ont trouvé un homme âgé de 26 ans affichant de graves blessures et ont organisé son transport à l’hôpital où son état était jugé critique en milieu de nuit, jeudi.

Quelques minutes plus tard, un autre homme blessé par balles, âgé de 25 ans, s’est présenté à l’hôpital afin de recevoir des soins. Le SPVM a été informé que cet homme aura la vie sauve.

Selon ce que la police a appris, quatre hommes discutaient sur le terrain de l’école lorsque deux suspects armés ont ouvert le feu en leur direction avant de fuir. Les policiers ont d’ailleurs localisé des impacts de projectiles sur des automobiles stationnées et des douilles au sol.

Les enquêteurs de la police rencontreront des témoins pendant la journée afin d’élucider cette affaire.

D’autre part, à peu près à la même heure, soit aux alentours de 22 h 30, une jeune femme a été légèrement blessée lorsqu’au moins un coup de feu a été tiré en direction du véhicule dans lequel elle prenait place seule, dans le quartier Rivière-des-Prairies.

Le SPVM précise que la dame âgée de 20 ans a été atteinte par des éclats de verre causés par un impact de projectile sur son véhicule.

Elle venait d’immobiliser son véhicule dans le stationnement d’un établissement commercial situé à l’intersection de l’avenue J.-J.-Joubert et de la rue Pierre-Borne lorsqu’elle a été victime de l’attentat. Les coups de feu auraient été tirés d’un véhicule en mouvement dont le conducteur a pris la fuite avant l’arrivée des policiers ; ceux-ci avaient été informés de la fusillade par un appel au 911.

Des douilles de projectiles ont été trouvées par terre et des impacts de projectiles ont été constatés par la police.

La jeune victime et des témoins seront interrogés par la police plus tard jeudi. Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire doivent passer les lieux de la fusillade au peigne fin.