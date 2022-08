Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver Maria Olaru.

Alice Girard-Bossé La Presse

La femme de 44 ans aurait quitté à pied un établissement de santé situé dans l’arrondissement de Villeray vers 14 h lundi. Elle aurait été vue pour la dernière fois au courant de la nuit dans le secteur de Beaconsfield.

« La personne marche sans cesse et pourrait être confuse. Elle pourrait se trouver dans le secteur du Vieux-Montréal », a indiqué le SPVM par voie de communiqué.

Mme Olaru n’a pas ses médicaments avec elle. Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La femme mesure environ 5’7’’ et pèse 121 lb. Elle a les yeux bruns et les cheveux gris. Elle pourrait porter une queue de cheval et des lunettes de vue.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.