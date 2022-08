(Montréal) Pendant qu’ils ramassaient le recyclage, des employés de la Ville de Montréal sont tombés sur le corps d’un homme dans un bac lundi matin, dans l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve. Et même si les résidants du quartier sont habitués à vivre dans « imprévisibilité », la macabre découverte les laisse sans voix.

Lila Dussault La Presse

Mayssa Ferah La Presse

Les équipes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont installé un périmètre de sécurité à l’angle de la rue Adam et de l’avenue Letourneux, dans Hochelaga-Maisonneuve. Au passage de La Presse, lundi après-midi, il est toujours là. Des agents et inspecteurs ratissent les lieux, malgré la pluie.

Dans le périmètre de sécurité, à côté d’un dépanneur appelé Bécotte, un camion-benne de recyclage est arrêté. À l’arrière, une tente bleue du service d’identité judiciaire a été élevée. C’est à cet endroit que des employés de la collecte de recyclage ont fait la macabre découverte d’un corps inanimé à l’intérieur d’un bac vers 8 h 50 lundi matin.

Le décès de la victime, un homme dans la cinquantaine, a été constaté sur les lieux. Il s’agit d’une « mort suspecte », selon le SPVM.

Au moment où ces lignes étaient écrites, on ne savait toujours pas si le corps présentait des marques de violence.

« J’en ai des frissons »

« C’est donc bien fou… j’en ai des frissons », lance Francis Raymond, qui habite tout près. L’homme originaire de Sorel-Tracy vit dans le quartier depuis un an. « Je n’ai pas de mots, poursuit-il. C’est des affaires… ça ne se fait pas. C’est macabre. »

De l’autre côté du périmètre de sécurité, à l’entrée du dépanneur Bécotte, quelques personnes sont rassemblées, malgré l’air frais et le temps pluvieux. Linda Gravel travaille dans le commerce depuis six ans. Elle a vu des gens de toutes les sortes, raconte-t-elle, « mais ça, c’est une première ».

Le bac de recyclage où la victime a été trouvée semble, selon Mme Gravel, appartenir au dépanneur. Mais elle ne voit pas du tout comment le commerce pourrait être impliqué dans l’affaire. « Ce n’est plus la vie normale », réfléchit-elle à voix haute. D’ailleurs, les résidants du quartier ont évité le dépanneur, normalement achalandé, soutient-elle. « Je me mets à la place des employés du camion [de recyclage]… tu ne t’attends pas à ça ! »

Un peu plus bas sur l’avenue Letourneux, Sarah Guigues et son conjoint font la mise au point sur leurs vélos, sur lesquels sont attachés des sièges d’enfants. Ils en ont deux, âgés de deux et quatre ans. « On se disait, justement : comment est-ce qu’on va leur expliquer, pour que ni eux ni nous ne vivions dans la peur ? », se questionne Mme Guigues, qui vit dans Hochelaga-Maisonneuve depuis 10 ans. Prostitution, itinérance, conflits nocturnes, certes, le quartier n’est pas de tout repos, explique-t-elle. Mais il est aussi un endroit très agréable à vivre, ajoute-t-elle, en saluant une voisine qui passe par là.