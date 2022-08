La fuite initiale s’est déclarée peu avant 7 h, samedi matin, au coin des rues de l’Esplanade et Jarry, soit tout juste en face du parc Jarry.

Un bris d’aqueduc cause une fuite d’eau près du parc Jarry

Un bris d’aqueduc survenu samedi matin dans le quartier Villeray a causé une importante fuite d’eau, près du parc Jarry. Des travaux d’urgence ont d’ailleurs été entamés par la Ville de Montréal.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Selon nos informations, la fuite aurait été causée par un tuyau d’environ dix pouces qui aurait été endommagé sous une forte pression exercée par l’eau.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE



Au passage de La Presse samedi, plusieurs ouvriers des travaux publics la Ville s’affairaient toujours à éponger l’eau qui s’était accumulée sur la chaussée. Plus tôt, les pompiers étaient aussi intervenus, avec l’assistance de la police de Montréal, pour bloquer l’accès aux automobilistes.

« Des travaux d’urgence sont en cours et ceux-ci devraient se terminer en fin d’après-midi aujourd’hui. Les citoyennes et citoyens sont invités à éviter de circuler dans ce secteur pour l’instant. La Ville de Montréal et l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension suivent la situation de près », a indiqué par courriel un porte-parole de l’administration municipale, Guillaume Rivest.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE



La rue de l’Esplanade devrait donc demeurer fermée pendant une partie de la journée, entre les rues Guizot et Jarry.