Au moins deux préposés aux bénéficiaires de la Cité-de-la-Santé de Laval auraient reçu des menaces de mort de la part d’Abdulla Shaikh, soupçonné d’être l’auteur de la série d’homicides survenus dans les derniers jours, alors qu’il était un patient en psychiatrie à l’hôpital.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Je confirme qu’on a été interpellé par au moins deux employés qui recevaient des menaces de l’homme à l’époque qu’il a fait son séjour à l’hôpital », dit Nathalie Bourque, présidente par intérim au Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de Laval-CSN. Les évènements seraient survenus il y a environ un an et demi.

« Je vais avoir ton nom au complet, je vais te trouver et je vais te tuer », aurait-il dit à une des préposées aux bénéficiaires. « C’était récurrent. Il y avait des regards. Il regardait de loin avec des yeux menaçants. Il était tenace dans ses propos », raconte Mme Bourque.

À un certain moment, M. Shaikh aurait mis sa main sur l’épaule de la préposée et aurait mentionné le nom complet de la femme. « L’employée avait peur. Le personnel a contacté la police », dit Mme Bourque. Jugeant qu’il s’agissait de menaces voilées, la police n’aurait pas pris la plainte de l’employée. « L’employée a quand même persévéré auprès de sa gestionnaire et la direction a pris la décision de le changer de service », dit-elle.

Craignant d’être retracée par M. Shaikh, l’employée aurait changé son nom et sa photo de profil sur Facebook, soutient Mme Bourque.

Par ailleurs, un membre de la famille de M. Shaikh lui aurait apporté un couteau pendant son séjour à l’hôpital, puisque ce dernier se plaignait de beurrer ses toasts avec un couteau en plastique, raconte Mme Bourque. « La famille ne voit pas réellement le danger. Alors une chance qu’il y avait le principe la fouille en psychiatrie et que le couteau a été trouvé », dit-elle.

Le personnel soignant de l’établissement était « sous le choc » en apprenant que M. Shaikh est le suspect des trois meurtres commis dans les derniers jours. « Peut-être que la prochaine victime aurait été quelqu’un de l’hôpital », dit Mme Bourque.