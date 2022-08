Il n’y a aucune arrestation dans ces dossiers pour le moment et on ignore si les deux évènements sont liés.

Deux hommes ont été tués par balle mardi soir, à moins d’une heure d’intervalle, dont le père du boxeur David Lemieux. La police évalue toujours la possibilité que les deux évènements soient liés, mais les victimes auraient été ciblées au hasard.

Mayssa Ferah La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Jean-François Téotonio La Presse

La première victime est André Fernand Lemieux, un homme de 64 ans qui est le père du populaire boxeur québécois David Lemieux, ont confirmé des sources policières. Sur son compte Instagram, l’athlète a d’ailleurs confirmé la nouvelle. « RIP dad », a-t-il écrit, en publiant une photo de son père.

Le sexagénaire a été localisé par les policiers vers 21 h 45 à l’angle des boulevards Jules-Poitras et Deguire, dans l’arrondissement de Saint-Laurent. L’homme, blessé par projectile à la poitrine et à la tête, est mort sur place.

Le deuxième épisode de violence s’est produit une heure plus tard, sur la rue Meilleur, près de la rue Sauvé. Encore une fois, les agents ont retrouvé un homme au sol, blessé par balle. Il s’agit de Mohamed Salah Belhaj, un agent d’intervention de l’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost âgé de 48 ans. L’homme a également succombé à ses blessures sur les lieux.

Le CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal s’est d’ailleurs dit mercredi « troublé d’apprendre le décès dans des circonstances tragiques » de Mohamed Salah Belhaj. « Nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à ses proches. Du support sera également offert à ses collègues pour traverser cette épreuve », a soutenu la porte-parole, Emilie Jacob.

« État de choc »

Samuel Décarie-Drolet connaît David Lemieux depuis « une vingtaine d’années ». C’est l’adjoint de Marc Ramsay, l’entraîneur du boxeur dans l’écurie d’Eye of the Tiger Management.

Il dit n’avoir jamais eu l’occasion de rencontrer son père.

« Je sais qu’ils ne se voyaient pas super souvent, explique-t-il en entretien téléphonique avec La Presse. Mais ils étaient quand même en bonne relation. »

David Lemieux « est allé voir sa grand-mère ce matin », raconte Décarie-Drolet.

« Toute la famille était en état de choc. Il n’y avait rien qui laissait présager ça. »

L’entraîneur de boxe sortait du gym de Marc Ramsay lorsqu’il a répondu à notre appel. Au cours de la journée, il a croisé différents acteurs de ce milieu, dont les boxeurs Arslanbek Makhmudov, Christian Mbilli et Leïla Beaudoin. Le champion du monde des poids lourds de la WBC Oscar Rivas y était aussi. Le protégé du Groupe Yvon Michel (GYM) est partenaire d’entraînement avec Lemieux « depuis une douzaine d’années », dixit Décarie-Drolet.

« Tout le monde est sous le choc, attristé pour les individus touchés, se désole-t-il. Et par le sort du père de David. »

Le promoteur Yvon Michel a réagi à la nouvelle sur Twitter.

« Au nom de toute l’équipe de GYM et en mon nom personnel, nous t’offrons nos plus sincères condoléances, écrit-il. À toi et toute ta famille pour le geste gratuit, terrible, ignoble et inutile qui a causé le décès de ton père ! »

Encore beaucoup de flou

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’avait toujours pas d’autres informations à divulguer au public, mercredi en fin de journée. D’après nos sources, tant André Fernand Lemieux que Mohamed Salah Belhaj auraient été ciblés de manière aléatoire.

« J’étais dehors jusqu’à 21 h hier. Je me préparais à dormir quand j’ai entendu les coups de feu, mais je n’ai même pas pris la peine de sortir. Je ne voulais pas voir ça », raconte une dame qui habite à quelques pas de la scène. « En 15 ans, je n’ai jamais vu aucun meurtre ici. Je pense que le quartier est toujours sécuritaire, c’est un évènement isolé. »

Sa voisine s’inquiète toutefois qu’il y ait eu un autre homicide à quelques minutes de chez elle, une heure plus tard. « Ça tire déjà beaucoup, mais si les gens commencent à tirer plusieurs fois la même journée. »

Des passants déambulaient sur le trottoir mercredi, jetant un regard sur la vitre fracassée de l’abribus où s’est joué le drame dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Le parc où s’est déroulé le deuxième évènement se trouve à environ cinq minutes en voiture. Selon nos informations, la police évalue la possibilité que le même tireur aurait pu agir dans ce double homicide.

Il n’y a aucune arrestation dans ces dossiers pour le moment. Un périmètre a été érigé afin que les enquêteurs puissent en déterminer les causes et circonstances. Il s’agit des 16e et 17e homicides à survenir sur le territoire du SPVM en 2022. La semaine dernière, trois fusillades avaient eu lieu la même soirée à Montréal, faisant deux jeunes victimes. Deux hommes, dont l’âge n’a pas été communiqué, ont été arrêtés en lien avec cet évènement. À ce stade-ci de l’enquête, on considère que les trois évènements ne sont pas liés, ont confirmé des sources.

La scène politique réagit

L’administration Plante n’a pas tardé à réagir à ces nouveaux évènements violents impliquant au moins une arme à feu. « Nos pensées sont avec les familles et les proches des deux victimes. Nous comprenons les inquiétudes des citoyens suite aux évènements déplorables et ciblés survenus cette nuit », a soulevé le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt.

Ce dernier a aussi assuré que les policiers montréalais « sont actuellement à pied d’œuvre pour faire la lumière sur ces évènements et nous travaillons de près avec eux pour suivre la situation ». Plus tard sur Twitter, la mairesse Valérie Plante a quant à elle promis que les policiers « viendront à bout de cette affaire ».

Dans l’opposition, le conseiller Abdelhaq Sari a fustigé mercredi que « la violence armée continue de faire rage à Montréal, et que malheureusement, cet enjeu est loin dans les priorités de l’administration ». « Nous lui avons proposé plusieurs solutions pour y remédier : plan estival en matière de sécurité, rétablissement du nombre d’effectifs policiers, évaluation des besoins en intervenants sociaux, en plus de bonifier les ressources des escouades. Malheureusement, aucune de ces solutions n’a été appliquée », dénonce-t-il.

Le plus révoltant, c’est que l’administration refuse toute proposition alors qu’elle ne met aucune alternative en place. Abdelhaq Sari, conseiller municipal

Ces propos de l’opposition « sont tout simplement erronés », a réagi mercredi le cabinet de Valérie Plante, en faisant valoir qu’il est faux d’affirmer qu’il n’existe aucun plan estival. « Le SPVM a déployé une stratégie intégrée pour lutter contre la violence par arme à feu cet été. Dans les derniers mois et semaines, nous avons d’ailleurs été témoins des nombreuses arrestations, saisies et résolutions d’enquête qui sont le fruit de cette stratégie », affirme l’attachée de presse, Marikym Gaudreault.

Montréal se défend de ne pas soutenir financièrement le SPVM, en rappelant avoir haussé son budget 45 millions pour un total de 724 millions en 2022. « C’est à croire que l’opposition est déterminée à mener une campagne de peur, au détriment du travail des policiers, des réalités sur le terrain et du sentiment de sécurité des Montréalais », poursuit Mme Gaudreault.