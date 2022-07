Plusieurs cyclistes qui circulaient sur le Plateau-Mont-Royal ont été atteints par des projectiles de pistolet à air comprimé au cours des dernières semaines, des évènements qui inquiètent le voisinage et le milieu cycliste.

Isabelle Ducas La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Nous sommes au fait de ces évènements, qui nous préoccupent grandement. C’est pourquoi une équipe d’enquêteurs travaille activement à éclaircir la situation, en collaboration avec des patrouilleurs du poste de quartier (PDQ) 38. Nous ne ménageons pas nos efforts ni les moyens utilisés pour identifier le ou les auteurs de ces évènements le plus rapidement possible », indique Anik de Repentigny, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en réponse à nos questions sur la situation.

Les incidents sont survenus en face du parc du Portugal, à l’angle des rues Marie-Anne et Saint-Dominique.

Selon une personne voisine de l’endroit, qui a refusé de dévoiler son identité, au moins six cyclistes auraient reçu des projectiles, vraisemblablement en plomb, depuis le début du mois de juillet.

« Nous croyons qu’il pourrait y avoir d’autres victimes qui ne se sont pas encore manifestées. Il y a eu du porte-à-porte pour sensibiliser la population locale et demander son assistance. Nous invitons toute personne qui pourrait détenir de l’information pouvant faire avancer l’enquête à communiquer avec le 911, le PDQ 38 ou, de façon anonyme et confidentielle, Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne », ajoute Mme de Repentigny, qui a refusé de dévoiler d’autres détails sur l’affaire afin de ne pas nuire à l’enquête en cours.

« Ça a laissé une bonne marque »

D’autres résidants témoignent de blessures subies. « Mon amie a reçu un projectile dans les côtes alors qu’elle circulait à vélo, vers 22 h, il y a environ trois semaines. La blessure saignait, ça a laissé une bonne marque. Elle s’est rendue au poste de police et on lui a dit qu’elle était la cinquième personne à qui ça arrivait », relate Maya Bernier, qui habite et travaille dans le quartier.

La victime a cependant refusé de s’adresser aux médias. Hassan K., qui travaille au dépanneur situé sur ce coin de rue, a aussi rencontré une victime, qui a reçu un projectile sur la jambe, il y a quelques semaines. « C’est très inquiétant, dit-il. Tu marches ou tu roules à vélo et soudain, boom !, tu te fais tirer dessus. »

Il a vu les policiers intervenir plusieurs fois en face de son commerce. Les forces de l’ordre ont rencontré les résidants du secteur pour tenter d’éclaircir l’affaire.

Sur l’un des coins de rue se dresse un bâtiment abandonné aux fenêtres placardées, qui servirait parfois de refuge à des squatteurs, selon les habitants du secteur.

Une haine qui s’intensifie

« De voir des attaques directes à quelqu’un qui roule en vélo, si c’est vraiment ça, il y a quelque chose d’un peu inquiétant », déplore le président et directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault. « Le vélo, ça ne reste qu’un moyen de transport et derrière le guidon, c’est un humain. C’est notre frère, notre sœur, un ami, bref, quelqu’un qu’on peut connaître. »

L’organisme se dit « content de voir » que la police de Montréal prend l’affaire au sérieux, en sollicitant d’autres victimes potentielles.

M. Rheault déplore que dans les dernières années, même s’il s’agit d’une minorité, « la haine contre les cyclistes s’est un peu intensifiée ». « Je ne dis pas qu’il y en a plus, mais dans les occasions où on la rencontre, elle est un peu plus intense. On dirait que la pandémie a exacerbé un peu les choses », conclut-il à ce sujet, en entrevue avec La Presse.

Sur la scène politique, le conseiller du district de Jeanne-Mance, Alex Norris, a indiqué vendredi qu’il condamne vivement « ces attaques ciblées ». « L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal est en lien avec le poste de quartier 38 et nous offrons notre entière collaboration. Nous invitons la population à rapporter tout évènement ou information au SPVM », a souligné l’élu.