(Montréal) Un conflit qui aurait dégénéré entre trois personnes aurait conduit à une agression à l’arme blanche, vendredi soir, dans le quartier Hochelaga, à Montréal.

La Presse Canadienne

Des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été appelés à se rendre sur l’avenue Letourneux près de la rue Adam aux alentours de 21 h 40.

« Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils localisent la victime, un homme âgé d’environ 30 ans. Il était conscient et blessé au haut du corps. Il a été transporté dans un centre hospitalier », a indiqué Caroline Chèvrefils, porte-parole du SPVM. Pour l’heure, son état de santé était inconnu.

Selon les premières informations, un conflit aurait dégénéré entre la victime et deux suspects. Ils auraient pris la fuite à pied à la suite de l’agression à l’arme blanche.

Des témoins ont été rencontrés par les policiers, et la scène a été protégée afin de permettre aux enquêteurs et techniciens en identités judiciaires d’établir les causes et circonstances de l’incident.