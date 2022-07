Après avoir volé un commerce et menacé employés et passants avec un « objet contondant », un homme s’est barricadé dans un logement en plein cœur de Drummondville et tenté d’y mettre le feu, vendredi après-midi. Dans leur intervention, les policiers ont dû évacuer une partie du voisinage.

Lila Dussault La Presse

Tout a débuté vers 14 h, sur la rue Saint-Damase, à Drummondville, dans le Centre-du-Québec. Il s’agit d’une petite route résidentielle abritant quelques commerces.

Le voleur, un homme de 48 ans en non-respect des conditions de probation, s’est introduit dans un commerce avec un objet contondant, explique l’agent Nicolas Scholtus, porte-parole de la Sûreté du Québec. Il a menacé à la fois les clients et les employés et est ressorti avec une somme d’argent.

En fuite, le suspect a continué de menacer les passants. Il a fini par se réfugier dans un bâtiment situé sur la 14e avenue, où se trouve notamment une école primaire.

Une fois dans ce cul-de-sac, et face à l’important déploiement policier, le fugitif a tenté de mettre feu à l’immeuble, précise M. Scholtus. Les services incendie ont donc été appelés à maîtriser les flammes.

« Une évacuation des résidents à proximité a aussi été nécessaire, dans une optique de sécurité », indique l’agent Nicolas Scholtus.

Deux heures après l’appel au 9-1-1, soit vers 16 h, les policiers ont réussi à maîtriser le suspect. Il a été conduit dans un centre hospitalier afin de subir une évaluation psychiatrique.

L’homme pourrait faire face à des accusations de vol qualifié sur commerce et personnes, de méfait, d’incendie, d’agression armée sur un policier, et non-respect de ses conditions.