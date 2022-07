C’est un peu plus tôt la semaine dernière, les 21 et 25 juillet, que les trois mineurs, qui ne peuvent être identifiés en raison de leur âge, ont été interpellés par des enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Trois jeunes hommes âgés entre 16 et 17 ans viennent d’être arrêtés par la police de Montréal en lien avec une série de vols qualifiés violents, lors desquels ils aspergeaient leurs victimes de gaz irritant après avoir pris un rendez-vous sur une plateforme de vente en ligne.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est un peu plus tôt la semaine dernière, les 21 et 25 juillet, que les trois mineurs, qui ne peuvent être identifiés en raison de leur âge, ont été interpellés par des enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). D’après un communiqué, le trio prenait d’abord contact avec ses victimes « par le truchement de sites d’achat et de vente de biens en ligne », comme Amazon, Marketplace ou encore Kijiji.

À chaque vol – on soupçonne ces trois jeunes d’en avoir réalisé au moins quatre dans les secteurs de Saint-Léonard et d’Anjou, dans l’est de Montréal –, le même modus operandi s’appliquait. D’abord, ils débutaient une discussion sur un site en ligne pour acheter un bien, puis un rendez-vous était donné à la victime.

« Une fois sur place, ils auraient aspergé ces dernières avec un gaz irritant avant de prendre la fuite en emportant avec eux de l’argent ou un bien de valeur », ont noté les enquêteurs.

Pendant l’enquête, plusieurs perquisitions ont été menées dans les domiciles des trois suspects. « Une somme de 1 455 $ en argent comptant, une bonbonne de poivre de Cayenne et divers appareils électroniques » ont été saisis par les policiers lors de ces opérations.

Libérés sous conditions

Chacun des trois suspects a été libéré sous certaines conditions, en attendant la suite des procédures judiciaires, qui se tiendront devant la Chambre de la jeunesse, sur la rue de Bellechasse. Des accusations de vols et d’agression armée pourraient bien être déposées contre les jeunes hommes.

Malgré ces arrestations, le travail d’investigation des policiers se poursuit, le SPVM disant être à déterminer « si les jeunes suspects pourraient être impliqués dans d’autres vols commis récemment dans des circonstances similaires ».

Ainsi, toute personne qui détiendrait des informations pertinentes en lien avec cette affaire est priée de contacter le 911, ou encore son poste de quartier. Le centre de traitement confidentiel d’Info-Crime Montréal peut également être joint au 514-393-1133. Un formulaire de signalement peut également être transmis de façon anonyme via le site de l’organisme.

Les autorités conseillent par ailleurs à la population de « redoubler de vigilance » sur les plateformes de vente en ligne, qui sont très populaires et donc des cibles de choix pour les fraudeurs. On suggère de demeurer sceptiques si un acheteur ou un vendeur a par exemple un historique limité ou inexistant, et de ne jamais payer avant d’avoir vu la personne. « Si une offre semble trop belle pour être vraie, c’est probablement une fraude », conclut-on.

Quatre « zones d’échanges sécurisées » sont aussi mises à la disposition de la population montréalaise pour procéder à des échanges de biens vendus en ligne.