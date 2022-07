Le producteur québécois Luc Wiseman a renoncé jeudi à subir son enquête préliminaire en lien avec diverses accusations liées à des crimes sexuels, choisissant plutôt de plaider coupable à une accusation d’attouchements sexuels sur une mineure.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est donc dire que cette étape, qui devait initialement durer deux jours au palais de justice de Montréal et durant laquelle des éléments de preuve devaient être présentés, n’aura pas lieu.

En faisant le choix de plaider coupable, Luc Wiseman a en effet interrompu ce processus judiciaire. La plaignante et les autres témoins n’auront donc pas à témoigner, comme cela était prévu. En salle d’audience, le juge Pierre Labelle a indiqué au producteur que celui-ci devait comprendre que son choix signifie « qu’il n’y aura pas de procès », ce à quoi le principal intéressé a répondu par l’affirmative.

M. Wiseman, qui est aujourd’hui âgé de 65 ans, faisait face à cinq chefs d’accusation, dont agression sexuelle, attouchements sur une personne de moins de 16 ans et voies de fait. Les évènements qu’on lui reproche se seraient produits entre novembre 2018 et avril 2021 à Montréal, à Duhamel en Outaouais et ailleurs dans la province. Deux autres accusations portées contre lui sont par ailleurs liées à de la possession et de la production de pornographie juvénile.

En juin dernier, Luc Wiseman s’était fait imposer une série de conditions supplémentaires dans l’attente de la suite des procédures judiciaires pour qu’il se tienne loin des jeunes de moins de 16 ans.

D’abord arrêté en mai 2021, Wiseman était le président et propriétaire de la maison de production Avanti Groupe, qui produit notamment la populaire émission Tout le monde en parle et dans le passé, des succès comme La petite vie.

L’entreprise avait confirmé dans la foulée que M. Wiseman a quitté ses fonctions en raison des accusations portées contre lui. Son avocat avait d’abord annoncé que son client « plaidera non coupable au moment opportun » et qu’il était « déterminé à se défendre contre ces accusations ».

Avec La Presse Canadienne