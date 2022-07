L’homme abattu mercredi matin par des patrouilleurs à Saint-Jean-sur-Richelieu, après avoir vraisemblablement poignardé sa conjointe et son jeune garçon, est lui-même un policier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Il aurait d’ailleurs tout fait pour qu’on lui tire dessus, ont confié des sources proches du dossier.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Abdou Thiam, 48 ans, aurait en effet communiqué avec le 911 peu après 2 h, dans la nuit de mardi à mercredi, en disant très clairement : « Je viens de commettre l’irréparable. »

Plusieurs policiers du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu se sont alors rapidement rendus à la maison familiale où s’est produit le drame, rue du Biat, dans un quartier résidentiel. À l’arrivée des policiers, Thiam avait déjà un couteau dans les mains et attendait les policiers devant sa maison, a-t-on indiqué à La Presse.

Durant l’intervention, des policiers auraient tenté à maintes reprises de maîtriser l’homme à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique, communément appelé « taser gun ». Ces démarches n’auraient toutefois pas fonctionné. Thiam a finalement été atteint à la tête par au moins une balle. Son décès a été officiellement constaté un peu plus tard dans un centre hospitalier.

« Honnêtement, on est persuadés qu’il voulait mourir. Il a adopté un comportement tellement menaçant et agressif qu’il n’a pas donné le choix aux policiers. Il les a placés dans une position où ils n’ont pas eu le choix de tirer », a d’ailleurs résumé une source policière, qui a requis l’anonymat parce qu’elle n’est pas autorisée à parler publiquement du dossier.

Dans la maison, les forces de l’ordre ont ensuite identifié deux personnes gravement blessées, un adolescent de 17 ans – le fils d’Abdou Thiam – et sa conjointe, dont l’âge n’a pas été précisé. Les deux avaient subi des blessures importantes, et leur état était toujours considéré comme critique en fin d’après-midi, mercredi.

Une fillette sur les lieux

Selon nos informations, une jeune fille de 8 ans a aussi été retrouvée sur les lieux du crime, mais n’avait pas subi de blessures. Elle a été confiée à des équipes de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes dans cette tragique affaire : l’une pour double tentative de meurtre, qui relèvera de la Sûreté du Québec (SQ), et l’autre pour l’intervention des policiers, qui sera menée par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), comme le veut le protocole. Six enquêteurs du BEI ont été chargés d’enquêter sur les circonstances de l’évènement. En plus de son enquête parallèle, la SQ agira également comme service de police de soutien.

M. Thiam était policier spécialisé en délits commerciaux, dans l’Unité de lutte aux crimes économiques et financiers de la GRC, dont les activités sont à Montréal. Une enquête est aussi en cours à la GRC afin de comprendre les circonstances exactes de la situation.

La SQ a quant à elle indiqué mercredi que les deux victimes étaient hospitalisées, mais que les blessures de la femme semblaient « plus graves » que celles de l’adolescent.

Dans l’intervalle, toute personne qui aurait été témoin de cet évènement ou qui aurait des informations pertinentes à transmettre aux autorités est invitée à contacter le BEI, en se rendant au https://www.bei.gouv.qc.ca/nous-joindre.html.